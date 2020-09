Wirtschaft im Bergischen : Apple Pay für Sparkassen-Kunden

Info

Angebot Die Möglichkeit, per Apple Pay zu bezahlen, ist kein exklusives Angebot der Stadtsparkasse Wermelskirchen, wie Sarah Schaefer sagt: „Alle bergischen Sparkassen, also auch die in Solingen, Remscheid sowie Radevormwald und Hückeswagen sind mit im Boot“, sagt die Wermelskirchener Sparkassen-Mitarbeiterin.

Informationen Weitere Infos gibt es im Internet: www.apple.com/apple-pay und www.sparkasse.de/applepay