Müll-Entsorgung in Wermelskirchen : Kommt eine Abfall-App auch für die Stadt?

Wermelskirchen Vom BAV gibt es seit einem Jahr die „abfallapp“, allerdings nur für einige Kommunen. Wermelskirchen gehört nicht dazu. Das könnte sich bald ändern, sagt Kämmerer Dirk Irlenbusch.

Das hieße aber nicht, dass sich die Wermelskirchener nicht auch informieren könnten. „Wir haben hier zwar keine App, aber dafür das Internetportal der Stadt“, sagt Irlenbusch. „Das hat ähnliche Funktionen und kann gleichermaßen über das Smartphone aufgerufen werden.“ So könne man im Online-Abfallkalender seine Adresse eingeben und die Abfuhren in den Handy-Kalender übertragen, auch die Möglichkeit zur Erinnerung per Mail gibt es.

Der Kämmerer ist froh, über das bestehende „gut erreichbare Angebot“, will eine App für Wermelskirchen nicht ausschließen: „Wir stehen schon seit längerem im Kontankt mit dem BAV“, so Irlenbusch. Man dürfe nur auch nicht vergessen, dass der BAV andere finanzielle Möglichkeiten habe: „Der Abfallwirtschaftsverband hat die Verantwortung für 140.000 Bürgerinnen und Bürger, wir in Wermelskirchen für 35.000. Da muss man gucken, in welchem Verhältnis Kosten und Nutzen stehen.“