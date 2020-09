Rheinisch-Bergischer Kalender : Kulturschätze und spannende Geschichten

Wermelskirchen Ab Ende September ist die 91. Ausgabe des Rheinisch-Bergischen Kalenders im Buchhandel erhältlich. Er erscheint auch dieses Mal wieder im Heider-Verlag und ist ein ganz besonderes Abbild der Region.

Lokale Kulturschätze, historische Rückblicke und die Schönheit der Natur – der Rheinisch-Bergische Kalender erschafft auch in diesem Jahr wieder ein facettenreiches Bild über das Leben in der Region. Mit 37 Beiträgen durch rund 300 Bilder illustriert, haben 30 Autorinnen und Autoren auf 280 Seiten viele spannende Themen zusammengetragen.

Buchhandel Die diesjährige Ausgabe wird ab Ende September wieder in den Buchläden vor Ort erhältlich sein. Die Auflage liegt in diesem Jahr bei 3500 Exemplaren.

In diesem Jahr gibt es eine technische Besonderheit: Der traditionsreiche Kalender ist zum ersten Mal mit der neuen und modernen Achtfarben-Druckmaschine des Verlags erstellt wurden. „Ich freue mich, dass unser Verlag ein Teil der Geschichte des Rheinisch-Bergischen Kalenders ist. Umgekehrt ist der Kalender auch ein Zeugnis der Papier- und Druckgeschichte“, so Verleger Hans-Martin Heider.

Karin Grunewald ist in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal federführend für die Inhalte des Werkes verantwortlich. „Den Rheinisch-Bergischen Kalender würde es ohne die engagierten Autorinnen und Autoren – in diesem Jahr zwischen 19 und 91 Jahren alt! – nicht geben. Sie brennen für die Region und ihre Geschichten. Mir hat es wie immer großen Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten“, berichtet die leitende Redakteurin.

Ebenfalls ein historisches und kulturelles Highlight in den Jahren 2020 und 2021 ist das Jubiläum „250 Jahre Ludwig van Beethoven“. Wo der Ausnahmekünstler 1781 im Kreis unterwegs war, erläutern Gabriele Emrich und Charlotte Loesch in einer spannenden Spurensuche. Der Beitrag von Autor und Imker Salahaddin Hüseynli befasst sich damit, wie wir die Artenvielfalt und Schönheit unserer Natur erhalten können. Er hat für die Leserinnen und Leser zusammengetragen, welche Pflanzen und Aktivitäten für Bienen und andere Insekten nützlich sind.

Jürgen Elstermeier ist „Der ‚Holzwurm‘ aus Burscheid“. Mit sehr speziellen Werkzeugen und handwerklichem Wissen und Geschick erschafft er in seiner Werkstatt Drechselwerke – Autor Michael Corts schaute ihm bei diesem Kunsthandwerk über die Schulter. Auch der Sport gehört zum Bergischen Land und findet seinen Platz im Kalender. Sebastian Burg porträtiert in dieser Rubrik die erfolgreiche Turntrainerin Ulla Koch, die in den Olympischen Spielen in Tokio 2021 ihre letzte Mission sieht.