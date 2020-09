Spritdiebe in Wermelskirchen : Wenn Kunden einfach volltanken – und dann nicht bezahlen

Wermelskirchen Tanken und türmen – das kommt öfter vor als man denkt. Rund zwei Mal die Woche passiert es an der bft-Tankstelle von Björn Kranenberg. Meistens würde im Nachhinein aber doch bezahlt.

Die meisten würden es schlicht „vergessen“ zu bezahlen. Das würden sie zumindest sagen, wenn Kranenberg sie kontaktiere, so der Tankwart. Dem Klang seiner Stimme lässt sich entnehmen, dass er den Sprit-Dieben diese Argumentation nicht in jedem Fall abnimmt. Immerhin: „Der Arbeitsaufwand bei diesen Fällen hält sich glücklicherweise bei zwei Stunden im Monat in Grenzen“, schätzt er. „Der Technik sei Dank.“

Wenn ein Kunde seiner Tankstelle einfach losrauscht, ohne den entsprechenden Betrag an der Kasse da zu lassen, sei der erste Schritt die Sichtung des Videomaterials. „Da muss dann nachgesehen werden, was überhaupt Sache ist: Hat der Kunde getankt, oder war er tatsächlich aus irgendeinem Grund nur an der Zapfsäule“, so Kranenberg.