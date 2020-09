Sängerin aus Wermelskirchen : Sängerin Sihna Maagé veröffentlicht „Gratis“-Clip

Sihna Maagé (r.) und ihr Team drehten an mehren Standorten in Wermelskirchen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Trotz der erschwerten Corona-Bedingungen gelang es der Sängerin, ein erfolgreiches Crowdfunding durchzuführen und ein Video zu ihrem neuen Lied zu drehen. Die meisten Szenen wurden in Wermelskirchen gedreht.

Hinter Sihna Maagé liegen nervenaufreibende Monate. Nicht nur, dass viele Auftritte von der Wermelskirchener Sängerin der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind: Der Lockdown hätte beinahe die Produktion ihrer neue CD „Alles gratis“ verhindert. Dennoch: Die 26-Jährige, die im Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik Gesangskurse und an der Musikschule Gesangsunterricht gibt, hat es geschafft. Das Video zur ersten Single „Gratis“ ist ab Freitag, 18. September, zu sehen. Einige Drehs wurden in Köln gemacht, die meisten Szenen aber an Wermelskirchener Schauplätzen gefilmt.