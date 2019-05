Aktionstag : Unsichtbare Folgen des Schlaganfalls

Wermelskirchen Die Wermelskirchener Selbsthilfegruppe informierte zum Aktionstag über Folgen des Schlaganfalls.

Ihnen widmete die Deutsche Schlaganfallhilfe gestern ihren Aktionstag. „Ich spüre was, was du nicht siehst“: Mit diesem Titel sollte der bundesweite Aktionstag auf genau jene Probleme im Alltag von Schlaganfallpatienten hinweisen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. „Wir wollen den Patienten und auch der Öffentlichkeit Mut machen, darüber zu sprechen“, erklärte Brigitte Hallenberg, Vorsitzende der Schlaganfallgruppe in Wermelskirchen. Pünktlich zum „Tag des Schlaganfalls“ hatte die Selbsthilfegruppe ihr Büro an der Remscheider Straße geöffnet, servierte Waffeln und Kaffee und wollte Ansprechpartner sein für Betroffene und Angehörige. „Ich habe selbst damals bei einem Tag der offenen Türe die letzte Hürde genommen und um Hilfe gebeten“, erzählt Andreas Zimmermann, der zum Aktionstag gekommen war. Genau deswegen sei es so wichtig, die Öffentlichkeit immer wieder einzuladen. „Wir bieten Betroffenen und Angehörigen ein offenes Ohr und dazu Rat und Tat“, sagt Brigitte Hallenberg.