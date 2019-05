Lkw-Fahrer war kollabiert : Rettungsaktion auf A1 nahe Ausfahrt Wermelskirchen

Wermelskirchen Lkw-Fahrer war am Steuer zusammengebrochen.

(pd/dpa) Mit einer riskanten Rettungsaktion hat ein 43-Jähriger am Mittwochabend einen führerlosen Lastwagen auf der Autobahn 1 in Nähe der Autobahnanschlussstelle Wermelskirchen in Fahrtrichtung Köln gestoppt. Der Fahrer des Fahrzeuges war zuvor kollabiert und starb.

Zeugen hatten den Lkw, der scheinbar führerlos über die A1 in Richtung Köln rollte, gemeldet, teilte die Autobahnpolizei Köln mit. Andere Lastwagenfahrer fuhren daraufhin hinter das Fahrzeug, um den restlichen Verkehr aufzuhalten. Währenddessen schlug der 43-Jährige mit einem Nothammer das Fenster der Beifahrerseite des Fahrzeuges ein. Dann sprang er in den mit einer Geschwindigkeit von nur 15 Kilometern pro Stunde rollenden Lkw und brachte das Fahrzeug zum Stehen.

So geistesgegenwärtig die Zeugen und die Lkw-Fahrer zuvor in dieser brenzligen Situation reagiert hatten, um den Fahrer zu retten und Schlimmeres zu verhindern, die Autofahrer haben sich an der Unfallstelle nicht alle vorbildlich verhalten. Lütz: „Die Rettungsgasse war nicht gut, anfangs wurde sie gebildet, aber als das erste Rettungsfahrzeug durchgefahren war, haben einige die Gasse nicht so frei gehalten, dass die nachfolgenden Fahrzeuge problemlos durchkamen.“ Mit solchem Fehlverhalten haben Rettungskräfte oft zu kämpfen.