Am Wochenende sind wieder zwei verengte Fahrspuren eingerichtet : Stau von der Autobahn in die Stadt

Vor der Baustelle in Hünger bildeten sich m Berufsverkehr eine lange Staus. Um 11.30 Uhr war die Lage am Freitag entspannt.. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hünger Der Engpass in der Baustelle auf der Brücke in Hünger (Foto: Jürgen Moll) sorgt weiter für erhebliche Rückstaus. Während am Donnerstag die Fahrer, die in Richtung Autobahnauffahrt Köln unterwegs waren, im Rückstau standen, war es am Freitag die Gegenrichtung.

