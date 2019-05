Motorradlärm : Mit langem Atem gegen Motorradlärm

Wermelskirchen Die vor knapp drei Jahren gegründete Arbeitsgruppe gegen den Lärm von zu lauten und zu schnellen Zweirädern plant eine intensive Vernetzung mit Nachbarkommunen. Die Displays zur Sensibilisierung werden wieder aufgestellt.

Komplexität hin, verzwickte Gesetzeslage her – die Arbeitsgruppe (AG) Motorradlärm arbeitet mit Nachdruck weiter. Dieses Signal sendeten die Vertreter der an der AG beteiligten Behörden sowie betroffene Anwohner im Rahmen eines Pressegesprächs aus. „Kurzfristige Effekte sind durch unsere Arbeit nicht realisierbar – das haben wir schmerzlich erfahren müssen. Unsere Maßnahmen zielen auf eine langfristige Wirkung ab“, betonte der Technische Beigeordente der Stadt Wermelskirchen, Thomas Marner.

Angesichts der gestiegenen Zahl von bei Unfällen verletzten Motorradfahrern (2018: 29 in Wermelskirchen) denkt die Polizei sogar über spezielle, nur für Motorradfahrer gültige Geschwindigkeitsbegrenzungen auf betroffenen Streckenabschnitten nach. „Diese Maßnahme ist sehr speziell und selten auf Bundesgebiet“, sagte Hermann Terjung von der Direktion Verkehr im Rheinisch-Bergischen Kreis. Die Polizei habe besonders die Unfallzahlen, die so nicht hinnehmbar seien, im Blick: „Eine gesonderte Geschwindigkeitsbegrenzung ist die Minimalmaßnahme, eine Streckensperrung das letzte Mittel.“ Wermelskirchens Tiefbauamtsleiter Harald Drescher stellte fest: „Jede durchgeführte Streckensperrung in Deutschland ist in der Unfalllage begründet. Die Straßenverkehrsordnung ermöglicht keine Maßnahme aufgrund von Lärm. Ausnahmen bilden Autobahnen an Wohngebieten.“