Dhünnsche Jecken : Volker Hahne ist jetzt Ehrensenator

Termine In den Karneval 2019/2020 starten die Dhünnschen Jecken mit der Sessionseröffnungsparty im Restaurant „Jägerhof“ am Freitag, 8. November. Dann wird unter anderem „Dä Tuppes vom Land“ auftreten. Zum Programm der 15. Sitzungsparty der Dhünnschen Jecken am 25. Januar 2020 in der Mehrzweckhalle Dhünn gehören die Bilsteiner „Tanzmäuse“, die „Funky Marys“ oder auch die Show-Tanz-Formation „High Energy“, die mehrfacher Deutscher Meister ist.