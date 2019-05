Ansichtssache : Einigung über die Schule Lindenbaum wird nicht leicht

Radevormwald Während die CDU einen Umbau am jetzigen Standort möchte, beharren andere Fraktionen auf einem Neubau. Eine rasche Entscheidung wird es wohl nicht geben.

Es sieht so aus, als hätte nach der Nordstraße die Lokalpolitik ein neues Thema gefunden, an dem sie sich abarbeiten kann – die Zukunft der Katholischen Grundschule Lindenbaum. Und wie es in der Rader Politik oft so ist, liegen die Auffassungen so weit wie möglich auseinander. Anlass sind die beengten Raumverhältnisse im jetzigen Gebäude. Die Verwaltung möchte gerne die Schule umbauen und erweitern, dann könnte sie am gewohnten Standort bleiben und das Ganze würde auch die Stadtkasse nicht so sehr belasten. Die CDU-Fraktion schließt sich dieser Meinung an, doch damit steht sie bislang eher alleine da. Die SPD, die UWG und die Alternative Liste halten es für besser, gleich ganz neu zu bauen, auch von den Grünen gibt es kritische Stimmen. Diese Fraktionen bezweifeln vor allem, dass an dem jetzigen beengten Standort noch viel Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, so dass am Ende doch noch neu gebaut werden muss.