Kirche in Wermelskirchen : Das große Fest der Erinnerungen

Besonders groß war die Gruppe in Hünger. Dort trafen sich die Jubilare von Gold-, Diamanten, Eisener, Kupfer- und Gnadenkonfirmation. Foto: Jürgen Moll

Dhünn/Hünger Mehr als 50 Jubelkonfirmanden erinnerten sich am Wochenende in Dhünn und Hünger an ihren großen Tag – und versicherten sich der Segenszusage.

Für einen Augenblick sind sie noch mal jung. Sie witzeln und lachen, suchen sich scherzend einen Platz auf dem Foto. So ähnlich könnte es damals gewesen sein, als der Fotograf am Konfirmationstag ein Foto schoss. Ein halbes Jahrhundert später stellen sie sich wieder für ein Erinnerungsfoto auf.

Und während die Goldkonfirmanden in Dhünn in die Kamera blicken, werden Erinnerungen wach. „Meine Mutter bestand damals darauf, dass der Rock weit über die Knie reichte“, erzählt Anne vom Stein lachend, „beim Foto habe ich den Saum ein Stück hochgezogen, so wie es mir gefiel.“ Die Damen um sie herum lachen fröhlich. Wer sie nach ihren Erinnerungen an ihre Konfirmandenzeit in Dhünn fragt, blickt in fröhliche Gesichter. „Das war ein aufregender Tag“, sagt Cornelia Jüntgen. Und dann erzählt sie von der ersehnten Gitarre, die auf dem Gabentisch lag. Damals wie heute: Die Geschenke spielten für die Jugendlichen eine große Rolle. „Nach der Konfirmation konnte ich dann mit meiner Gitarre in den Lautenchor nach Hülsen gehen“, erzählt Cornelia Jüntgen. Davor hatte die Gruppe allerdings einen anstrengenden Konfirmandenunterricht absolvieren müssen. „Wir mussten viel lernen, und vor Pfarrer Finthammer hatten wir immer ein bisschen Angst“, erzählt Gabi Eversberg. Er habe manchmal laut geschrien – sowohl im Unterricht als auch von der Kanzel. „Und wir mussten viel auswendig lernen“, sagt Carmen Distel. Dann beginnen die Damen fröhlich ihre Konfirmationsverse zu rezitieren.

Info Erste Feiern nach der Corona-Pause Pandemie Während der Pandemie hatten die Gemeinden die vulnerable Gruppe der Jubelkonfirmanden nicht zum gemeinsamen Feiern eingeladen. In diesem Frühling finden nun die ersten Jubelkonfirmationen statt. Termin Die evangelische Kirchengemeinde in Dhünn feiert zweimal: Nach den Goldkonfirmanden sind in zwei Wochen nun die Jubelkonfirmanden der anderen Jahrgängen an der Reihe – um genug Platz für alle Jubilare zu haben.

Nach der Corona-Pause ist es die erste Gold-Konfirmation in Dhünn – auf das gemeinsame Mittagessen wird vorsichtshalber noch verzichtet. „Aber es ist uns wichtig, die Goldkonfirmanden zum gemeinsamen Gottesdienst einzuladen“, sagt Pfarrer Reinald Rüsing. 29 Jubilare aus drei Jahrgängen sind gekommen – auch um ihre Feier der vergangenen zwei Jahre nachzuholen. Im Gottesdienst hatte Rüsing die biblische Geschichte des blinden Bartimäus erzählt und die Menschen in den vollen Kirchenreihen an den Zuspruch Gottes für ihr Leben erinnert. „Gleichzeitig ist es natürlich eine schöne Gelegenheit, sich mal wiederzusehen“, weiß der Pfarrer.

29 Jubilare aus drei Jahrgängen sind zur Goldkonfirmation nach Dhünngekommen. Foto: Jürgen Moll

Die nutzen am Sonntag auch die Menschen in Hünger: Dort treffen sich die Jubilare von Gold-, Diamanten, Eisener, Kupfer- und Gnadenkonfirmation. Weil auch in Hünger in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie keine Jubelkonfirmation stattgefunden hatte, fällt die Gruppe am Sonntag besonders groß aus. Nach dem Gottesdienst in der Kirche treffen sich die Jubilare zu Suppe, Kuchen und Kaffee im Gemeindehaus. Und auch hier werden die Erinnerungen schnell lebendig: „Ich hatte bei der Konfirmation damals ein Gipsbein“, erzählt Günther Butzke. Statt des Einzugs mit den anderen Konfirmanden wurde der Junge mit Gipsbein auf einem der Traustühle platziert. „Und zur Prüfung waren der Pfarrer und ein Presbyter zu uns nach Hause gekommen“, erinnert er sich. Aber es habe nur eine Frage gegeben: Wie lautet die Antwort auf die erste Frage im Katechismus? Die Antwort geht dem Jubilar noch heute problemlos über die Lippen. „Danach gab es für den Pfarrer und den Presbyter noch ein Schnäpschen und ich hatte bestanden“, erzählt Günter Butzke. Am gleichen Tisch löffelt gerade Günther vom Hoff seine Suppe. „Ich kann mich noch erinnern, dass wir Jungs auf dem Konfirmationsbild alle einen Hut tragen“, sagt er und schüttelt fröhlich den Kopf.