Erste Pläne vorgestellt : Auf der A1 fehlen 100 Lkw-Parkplätze

Bergisches Land Zwei neue Rastplätze für Brummis sollen auf Leverkusener und Burscheider Gebiet entstehen.

Peter Westmeier von der Initiative „Lev kontra Raststätte“ spricht von einer „Mogelpackung, denn es gibt das Kriterium der Erweiterbarkeit“, die CDU beantragt eine Sondersitzung des Rates: Das Ergebnis, dass das NRW-Verkehrsministerium und die Bund-Land-Firma Deges am Dienstag vorgestellt haben, stößt nicht auf Gegenliebe. Demnach soll die nicht bewirtschaftete Raststätte in Richtung Remscheid im Bereich des Fester Weges in Lützenkirchen/Steinbüchel entstehen, in Richtung Köln auf Burscheider Gebiet. Deges und Land nennen diese Standorte als Vorzugsvarianten, über die der Bund nun entscheiden müsse. Spätestens 2020 könnte die Vor- und Entwurfsplanung starten, 2022 das Planfeststellungsverfahren. Auch die Raststätte Remscheid war als Standort für Lkw-Plätze mal im Gespräch.