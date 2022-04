Politik in Wermelskirchen : Klima-Anpassungsmanager fürs Rathaus

Politik in Wermelskirchen

Wermelskirchen Der Umweltausschuss beschäftigt sich zunehmend mit Themen rund um den Klimawandel. Die Verwaltung arbeitet Verfahren aus, wie die Auswirkungen von Flächenversiegelung durch Neubaugebiete erfasst und verhindert werden.

Spätestens seit dem Starkregenereignis schrillen bei Kommunalpolitik und Verwaltung die Alarmglocken. Die Einrichtung einer Stelle für Klimaschutzmanagement ist bereits Bestandteil der laufenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 – nun will die Verwaltung im Zuge eines Förderprogramms des Bundesumweltministeriums eine weitere Stelle zum Einstieg in das kommunale Anpassungsmanagement als Reaktion auf die Folgen des Klimawandels einrichten.

Bei einer AfD-Gegenstimme und einer Enthaltung von Zukunft votierte der Umweltausschuss mit großer Mehrheit vorbehaltlich der Fördergeldbewilligung für den Vorschlag der Stadtverwaltung, winkte diesen aber nicht ohne Nachhaken durch. So erinnerte Stephan Theil (FDP) an diverse Anträge unter anderem seiner Fraktion, auf die noch vor zwei Jahren stets mit dem Verweis auf den Rheinisch-Bergischen Kreis reagiert worden sei. Die Kreisverwaltung hat das „Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel“ auf den Weg gebracht. „Wir brauchen ein Klimaschutzmanagement mit Visionen“, betonte Theil.