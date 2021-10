Hallenbad in Wermelskirchen : Großreinemachen im Quellenbad

Wermelskirchen Das Hallenbad ist während der kompletten Herbstferien wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. Um alles wieder auf Vordermann zu bringen, benötigen die Mitarbeiter zwei Wochen.

Die Herbstferien sind in vollem Gange und Groß und Klein aufgrund der Lockerungen endlich in der Lage, Dinge zu unternehmen, die vor ein paar Monaten noch nicht möglich waren. Beispielsweise eine Runde im Quellenbad schwimmen zu gehen. Doch das ist in diesen Herbstferien nicht möglich, das Quellenbad hat geschlossen. Viele Bürger fragen sich: Warum wird das Quellenbad ausgerechnet in den Ferien geschlossen? Achim Hagenbücher, Leiter des Schwimmbads, sagt: „Die Dringlichkeit des Eingriffs, der aktuell vorgenommen wird, könnte höher nicht sein.“ In den zwei Herbst-Ferienwochen steht eine große Reinigungsaktion auf dem Plan.