Mitgliederversammlung in Wermelskirchen : Der Verein Lebenshilfe bestätigt seinen Vorstand

Der Vorstand (v.l.) Jutta Wichert-Schwiergolik, Regine Gembler, Christian Aӱ, Bodo Fischer, Jürgen Graef, Nicole Betz, Britta Eschbach, Brigitte Thiel und Annette Kilp-Haag. Foto: Andrea Siebel

Wermelskirchen Bei der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Bergisches Land hat der Verein den Vorstand im Amt bestätigt. Der Verein wird sich im kommenden Jahr neu ausrichten, um neue Mitglieder zu akquirieren.

Geplant sind Aktionen wie zum Beispiel Informationsveranstaltungen für betroffene Eltern und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen. Der Vorstand hatte die Sitzung extra in den Oktober gelegt, damit coronabedingt die Mitglieder die Möglichkeit hatten, live vor Ort zu sein. Zusätzlich wurde es aber auch wieder ermöglicht, online an der Sitzung teilzunehmen.

Die amtierende Vorsitzende Brigitte Thiel berichtete, dass sich der Vorstand in der Corona-Zeit regelmäßig zu Online-Sitzungen zusammengefunden hatte. Die sonst stattfindenden Aktionen – die Beteiligungen an der 5. Mai-Aktion, dem Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung oder den Beteiligungen an Märkten in Hückeswagen, Wipperfürth oder Wermelskirchen – mussten ausfallen, so die Lebenshilfe-Vorsitzende. Der Verein hat sich aber an der Petition „Keine Einschränkungen der Flexibilität von Verhinderungspflege durch die Pflegereform 2021“ beteiligt. Es konnten mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt werden.

In diesem Jahr standen turnusgemäß die Vorstandswahlen an: Brigitte Thiel wurde als Vorsitzende, Christian Aӱ als stellvertretender Vorsitzender und Annette Kilp-Haag als Schatzmeisterin einstimmig von der Mitgliederversammlung wiedergewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden die sechs Beisitzenden.

Der Verein Lebenshilfe Bergisches Land mit Hauptsitz in Wermelskirchen gehört mit seinen drei Sozialunternehmen (Werkstatt Lebenshilfe Bergisches Land, Lebenshilfe Service Bergisches Land, LPlus) an 28 Standorten im Bergischen und 500 hauptamtlichen Mitarbeitenden zu den großen Sozialunternehmen im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis.

(Hütn)