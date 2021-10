Freunde und Familie sind sprachlos : Epileptiker während Anfall bestohlen

Wermelskirchen Unbekannte entwenden einem 51-Jährigen E-Bike und Handy, während dieser einen epileptischen Anfall hat. Bis jetzt gab es keine Rückmeldungen.

(Hütn) Was sich wie eine unwirkliche Geschichte anhört, ist am vergangen Samstag, 9. Oktober, tatsächlich passiert. Michael Girnus aus Hückeswagen war mit seinem E-Bike auf der Trasse unterwegs und hatte das schöne Wetter genossen. Als er plötzlich merkte, dass er sich unwohl fühlte, stieg er etwa 100 Meter vor dem Jugendfreizeitpark von seinem Fahrrad ab. Sein Ziel: Die Medikamente in seiner Tasche, die ihn vor einem epileptischen Anfall bewahren würden. Jedoch schaffte er es nicht rechtzeitig. Direkt neben seinem Fahrrad erlitt er einen Anfall. „Ich kann mich kaum noch daran erinnern“, sagte Girnus im Gespräch mit der Redaktion. Das Einzige, was er noch wusste: Als er einige Minuten später wieder zu sich kam, war sein Fahrrad, zusammen mit seiner Tasche, in dem auch sein Handy war, weg.