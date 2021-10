Aktion auch in Wermelskirchen : „Weihnachten im Schuhkarton“ startet

Heike Uhlemann (Sammelpunkt Dhünn/l.) und die Sammelstellenleiterin für Wermelskirchen, Jennifer Thomas, werben für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Foto: privat

Wermelskirchen Im Vorjahr haben die Wermelskirchener 1510 Päckchen für bedürftige Kinder gepackt. Jetzt heißt es wieder: Mitpacken und Liebe schenken.

Als Kind spielte Alen Hunjek mit leerer Munition – was anderes hatte er nicht. Der heute 36-Jährige wuchs in Kroatien auf und bekam als Kind den Krieg in seiner Heimat hautnah mit. „Nachts musste immer einer wach bleiben, weil Flugzeuge über die Stadt flogen“, erinnert sich Hunjek dunkel. Während sein Vater als Soldat dient, muss die Familie sich regelmäßig aus Angst vor den Bomben im Keller verschanzen. Kein Wunder, dass das Trauma des Krieges seine Kindheitserinnerungen weitestgehend ausgelöscht hat. Doch ein Ereignis hat ihn bis heute begleitet: Die Verteilung von Geschenkpaketen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Eine Kirchengemeinde hatte Hunjek und andere Kinder seines Heimatdorfes zu einer Weihnachtsfeier eingeladen. Am Ende bekam jeder ein Schuhkartongeschenk, nicht einer hatte bisher jemals ein Geschenk erhalten. Die Freude über diese unerwartete Überraschung ist bis heute unvergessen. Inzwischen lebt Hunjek in München und engagiert sich selbst als Sammelpunkt für die Aktion der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Er selbst hat erfahren, welche Wirkung ein Schuhkarton haben kann. Ein Geschenk besitzt der Familienvater übrigens immer noch: Einen Spielzeug-Feuerwehrwagen, mit dem heute sein Sohn spielt.

Info Abgabeorte für die „Schuhkartons“ An diesen Stellen können vom

8. bis 15. November Pakete abgegeben werden. Freikirchliche Gemeinde Neuschäferhöhe 9, Montag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, ☏ 83808. Anke Siebel, Eipringhausen 52, Absprache unter ☏ 6802. Heike Uhlemann, Niederrautenbach 13, Absprache unter ☏ 887134. Freikirchliche Gemeinde Dhünn Schulstraße 2, Absprache unter ☏ 89146. EFG Gemeindezentrum Dabringhausen Auf der Huhfuhr 10, 9-21 Uhr, ☏ 0151 / 43133067

Warme Mützen, Handschuhe und Schals – das sind kleine Geschenke, über die sich Kinder in ärmeren Ländern von ganzem Herzen freuen. Kuschelige Kleinigkeiten, die dringend benötigt werden. Und so rufen Wermelskirchener Christen auch in diesem Jahr wieder zu dieser Geschenk-Aktion auf. Jennifer Thomas organisiert in Wermelskirchen die 26. Aktion. „Jetzt mitpacken und im November abgeben“, lautet ihr Wunsch. 2020 packten Wermelskirchener 1510 Päckchen – eine Zahl, die für Begeisterung auch bei den Wermelskirchener Helfern sorgte.

Auch dieses Jahr kann jeder Päckchenpacker mit seinem individuell zusammengestellten Geschenkpaket Hoffnungsgeschichten wie die von Alen Hunjek schreiben: Einfach einen eigenen Standard-Schuhkarton weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Dann werden die Pakete mit neuen und selbstgemachten Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Worüber sich die Kinder übrigens auch sehr freuen, „sind Schulhefte und Stifte. In einigen Familien teilen sich die Kinder nämlich ein Heft“, weiß Thomas aus dem vorigen Jahr zu berichten und lobt: „Durch diese Aktion können Familien Mut und Kraft schöpfen. Manche Orte haben sogar neue Initiativen gegründet, um die bedürftigen Familien auch über die Weihnachtszeit hinaus mit lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Kleidung und Schulbildung zu versorgen.“

Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind online zu finden. „Jeder Beitrag – ob klein oder groß – ist eine Investition in das Leben von Kindern. Die fertigen Päckchen können in der Woche vom 8. bis 15. November zur Abgabestelle gebracht werden.

„In unserer Region gibt es fünf davon“, sagt Jennifer Thomas, Sammelstellenleiterin für Wermelskirchen. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine. Fast neun Millionen Kinder, die in schwierigen Lebenssituationen aufwachsen, durften sich in den vergangenen Jahren über ein Geschenkpaket von „Weihnachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen. „Die Kinder wachsen unter schwierigen Lebensbedingungen auf. Ein liebevoll gepackter Schuhkarton ist für sie häufig nicht nur das erste Weihnachtsgeschenk in ihres Lebens, sondern vermittelt den Kindern auch das Gefühl von echter Zuneigung und Hoffnung“, so Jennifer Thomas.