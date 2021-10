Kampfmittelräumdienst im Einsatz in Dabringhausen : Sprengung von Granaten am Asterweg

Sprengung von Granaten am Asterweg

Kampfmittelräumdienst im Einsatz in Dabringhausen

Dabringhausen Kampfmittelfunde in Dabringhausen: 180 Stück Munition waren unter dem alten Sportplatz vergraben. Im dortigen Baugebiet Meisenweg sollen bald Einfamilienhäuser stehen.

(red) Insgesamt 18 Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Donnerstag auf dem ehemaligen Sportplatz Asterweg am in Dabringhausen kontrolliert gesprengt worden. Das teilte gestern die Stadtverwaltung mit. Bereits seit einer Woche war der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf auf dem alten Sportplatz auf der Suche nach möglichen Verdachtsfeldern auf dem Areal. Auf dieser Flähe, die als Bebauungsgebiet Meisenweg ausgewiesen ist, sollen eines Tages Einfamilienhäuser stehen.