Wiedereinführung einer Tradition in Wermelskirchen : Namenssuche für den neuen Hochzeitswald

Den Hochzeitswald in Wermelskirchen gibt es schon länger nicht mehr. Foto: Moll (Archiv) Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen So manches Brautpaar aus der Stadt erinnert sich sicherlich noch daran, dass es mal einen „Hochzeitswald“ in Wermelskirchen gegeben hat. Und diese liebenswürdige Tradition wird nun im Rahmen der Waldaufforstung wieder eingeführt.

Es soll wieder einen „Hochzeitswald“ in Wermelskirchen geben – allerdings soll es künftig nicht nur Hochzeitspaaren überlassen sein, einen Baum zu einem besonderen Anlass zu pflanzen, heißt es jetzt in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Schließlich gibt es mit runden Geburtstagen, Geburten oder anderen Jubiläen immer einen Grund zur Freude. Und mit einem gepflanzten Baum entsteht ein bleibendes, persönliches Andenken an einen besonderen Tag, das Jahr zu Jahr größer wird.

Damit dieser besondere Wald aber auch besonders gewürdigt wird, muss ein neuer Name her. Und da sind jetzt die Wermelskirchener gefordert. Denn sie sollen mitentscheiden, wie das besondere Waldstück heißen soll. Zur Auswahl stehen bisher mögliche Vorschläge: Glückswald, Jubelwald, Lebenswald oder Wald der Feste. Vielleicht bekommt aber auch der Begriff „Hochzeitswald“ großen Zuspruch. Oder das Waldstück, in dem Bäume für besondere Anlässe gepflanzt wird, bekommt einen ganz anderen Namen.

Die Stadtverwaltung freut sich auf jeden Fall ab sofort über zahlreiche Vorschläge, wie der Wald künftig heißen soll. Diese können bis zum 4. März per E-Mail an k.kellermann@wermelskirchen.de geschickt oder per Telefon unter 02196 / 710 – 101 genannt werden.

Ein Areal für das Waldstück, das mit Bäumen der Wermelskirchener Bürger zu einem beeindruckenden Stück Natur voller wunderbarer Erinnerungen aufgeforstet wird, ist übrigens im Bereich Pohlhausen bereits gefunden. Und keine Sorge: Der neue Wald wird auf ebenem Grund angelegt, damit auch Paare, die beispielsweise zu ihrer Goldenen Hochzeit einen Baum pflanzen wollen, bequem und sicher zu der Stelle kommen, an der sie ihr Bäumchen pflanzen. Und noch eine gute Nachricht: Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat bereits Unterstützung für diese Idee bekundet.