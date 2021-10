Umgang mit dem Coronavirus im Sport : Eine fast normale Weltmeisterschaft

Andrew Lux und Alice Schöpp kehrten als zweifacher Bronzemedaillen-Gewinner beziehungsweise als Titelträgerin von der Senioren-WM in Kroatien zurück. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen / Remscheid Zwei bergische Tennis-­Asse kamen als Medaillenträger von der Senioren-Weltmeisterschaft in Kroatien zurück. Unterschiedlich hingegen waren die Erfahrungen in ihren Teams mit der Corona-Pandemie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melanie Aprin

Andrew Lux fände es übertrieben, wenn er berichten würde, dass das Coronavirus bei den Senioren-Weltmeisterschaften der Internationalen Tennis-Föderation (ITF) in Kroatien kein Thema war. „Doch irgendwie war es nach nur kurzer Zeit fast so wie immer“, sagt der Marketing-Berater und Coach aus Wermelskirchen, der gewiss auch als Tennis-Profi eine steile Karriere hingelegt hätte. Immerhin räumt der 43-Jährige schon seit vielen Jahren auf internationalen Turnieren Titel und Medaillen ab und kann seit seinem achten Lebensjahr einfach nicht die Finger vom Schläger lassen.

Bis die Corona-Pandemie kam und ihm im letzten Winter eine dreimonatige Zwangspause verordnete. Das galt natürlich nicht nicht nur für ihn, sondern für alle Tennisspieler in der Region, unter denen auch die Remscheiderin Alice Schöpp heraussticht. Wie Lux ist die 55-Jährige ein Ausnahmetalent. Sie war in ihrem Heimatland Rumänien Profi und arbeitet inzwischen als Cheftrainerin beim TC Grün-Weiß Wermelskirchen.

Info Beachtliche Erfolge des bergischen Tennis-Duos ITF Seniors World Championships Die Mannschafts- und Einzelweltmeisterschaften der Tennis-Senioren fanden in den Altersklassen 30+ bis 55+ vom 29. August bis 25. September statt. Aus dem Bergischen Land waren vier hochkarätige Spieler vertreten – darunter Andrew Lux und Alice Schöpp. Die gebürtige Rumänin und ehemalige Profispielerin holte sich mit drei weiteren Damen als 55er-Mannschaft den Weltmeister-Titel. Der Regionalliga-Spieler Lux erkämpfte sich zwei Bronzemedaillen bei den Herren 40 – mit der Deutschen Mannschaft im Team-Wettbewerb und im Einzel.

Auch Alice Schöpp hatte bei den Wettkämpfen auf der krotischen Halbinsel Istrien den Eindruck, „dass die Leute endlich wieder auf gewohnte Weise Wettkämpfe austragen wollten“. Anders als bei Andrew Lux, in dessen 40er-Mannschaft alle Mitglieder geimpft waren, war das in ihrem Team indes nicht ganz so bedenkenlos möglich: „Von unseren vier Damen 55 war eine nicht geimpft. Sie musste sich gemäß der vor Ort geltenden 3G-Regel regelmäßig testen lassen.“ Ein weitgehend uneingeschränkter Umgang miteinander sei also erst durch die negativen Testergebnisse möglich gewesen.

„Dennoch haben wir keine Impfdebatten geführt.“ Derlei Debatten, da ist sich Schöpp sicher, hätten nach kurzer Zeit den Teamgeist gestört: „Dieses Thema ist zu kontrovers. Wenn man damit anfängt, kann die Stimmung schnell kippen – und das wollten wir nicht zulassen, weil wir alle auf das Ziel fokussiert waren, den WM-Titel zu holen“. Dabei wollten sich die Teammitglieder nicht nur auf ihre Spielstärke und einen guten Mannschaftsgeist verlassen: „Allen voran unsere nicht geimpfte Mitspielerin war schon bei der Anreise vorsichtig, kam mit dem Auto und nicht mit dem Flieger, um bloß kein Infektionsrisiko einzugehen.“ Vorsicht habe auch die Wahl der Unterkunft bestimmt: „Wir haben darauf verzichtet, uns in einem der drei Spielerhotels einzuquartieren, sondern haben uns ein gemeinsames Apartment gemietet.“ Denn die beste körperliche und mentale Vorbereitung auf die WM hätte nichts genutzt, „wenn wir wegen eines Corona-Falls im Hotel in Quarantäne gemusst hätten“. Zumal es vor allem der ungeimpften Spielerin „natürlich auch darum ging, Kontakte zu reduzieren – was in einem Hotel nicht so einfach ist wie in einem Apartment“.

Diese Überlegungen haben im Team von Andrew Lux keine Rolle gespielt. „Wenn alle Mannschaftskollegen geimpft sind, ist es tatsächlich fast so wie vor Corona“, sagt der Wermelskirchener. „Dann kommt es auch zum Händeschütteln, selbst wenn das bei den Wettkämpfen eigentlich weiter vermieden werden sollte.“ Lux hätte dennoch akzeptiert, wenn in seinem Team Ungeimpfte gewesen wären: „Ich respektiere da die Entscheidung des Einzelnen.“ Allerdings fühle man sich wohler, wenn alle auf dem Platz geimpft sind“.