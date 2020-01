Unfall am Kreisverkehr in Wermelskirchen : Bewusstlose Frau fährt in den Gegenverkehr

Frontalzusammenstoß auf dem Biberweg: Eine 37-jährige Autofahrerin war bewusstlos. Foto: Polizei

Wermelskirchen (tei.-) Frontalzusammenstoß am Kreisverkehr Burgerstraße am Donnerstagmittag: Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Eine 37-jährige Wermelskirchenerin fuhr mit ihrem VW in den Kreisverkehr; ihr wurde laut Polizei plötzlich schwarz vor Augen und verlor offenbar ihr Bewusstsein. Die Fahrerin geriet mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr des Biberweges und kollidierte kurz hinter dem dortigen Fußgängerweg frontal mit einem entgegenkommenden Fiat eines 86-Jährigen aus Remscheid. Der Fahrer des Fiat sowie seine 82-jährige Ehefrau als Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden zur ambulanten Behandlung in das örtliche Krankenhaus gebracht.