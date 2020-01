Zugleiterin Elke Fröhlingsdorf über den Rosenmontagszug in Dabringhausen : Dawerkusen erwartet Tausende Jecken

Im Dorf wird’s am Rosenmontag auch schon mal richtig eng. Aber das macht den Straßenkarneval aus. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dabringhausen Gelassen und konzentriert steckt Elke Fröhlingsdorf vom Festausschuss in den Vorbereitungen des 42. Rosenmontagszuges durch das Dorf.

Elke Fröhlingsdorf strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Konzentriert, aber ohne Hektik steckt die Zugleiterin des Dabringhausener Festausschusses in den Planungen des 42. närrischen Lindwurms durch das Dawerkuser Dorf, der sich am 24. Februar in Bewegung setzt. Es ist inzwischen „ihr“ fünfter Rosenmontagszug, für den die 43-Jährige federführend verantwortlich zeichnet, nachdem sie das Amt im Herbst 2015 von Wolfgang Gockel übernommen hatte.

„Im Moment trudeln die ersten Anmeldungen ein. Das läuft naturgemäß schleppend“, weiß Elke Fröhlingsdorf aus Erfahrung. Der Hauptgrund dafür liegt auf der Hand: Viele Gruppen haben zwar ihre Teilnahme zugesagt, die schriftlichen Details wie die genau Teilnehmerzahl oder die Sicherheitsgutachten für die Bagage- oder Festwagen trudeln erst auf den letzten Drücker des Anmeldeschlusses (in diesem Jahr am 7. Februar) ein.

INfo Start ist am 24. Februar um 10.30 Uhr Wann Der Rosenmontagszug in Dabringhausen startet am 24. Februar um 10.30 Uhr. Wer Teilnehmer müssen sich bis zum 7. Februar bei Elke Fröhlingsdorf angemeldet haben (E-Mail: e.froehlingsdorf@gmx.de). „Falls ich dann feststelle, dass Unterlagen fehlen, bleibt noch Zeit, diese nachzureichen“, erklärt die Zugleiterin die Terminierung. Die Chefin Elke Fröhlingsdorf ist verheiratet und Mutter eines 16-jährigen Sohnes. Beruflich arbeitet sie als Vermessungstechnikerin bei einem regionalen Energieversorger. Die 43-Jährige beteiligt sich auch an der Organisation des Kinderkarneval-Nachmittags in der Mehrzweckhalle Dabringhausen und wuchs in Wöllersberg auf. Somit kennt die Zugleiterin das närrische Treiben in Dawerkusen von Kindesbeinen an: „Mit Pappnase sind alle gleich – egal, ob Direktor oder Arbeitssuchender.“

„Die meisten Teilnehmer bauen im Moment noch an den Wagen und die Gruppen sortieren sich intern – dafür brauchen die nach den Feiertagen zum Jahreswechsel ihre Zeit“, erläutert Elke Fröhlingsdorf, die sich nichtsdestotrotz sicher ist: „Der Dabringhausener Rosenmontagszug wird in diesem Jahr mindestens die Größe aus den Vorjahren haben.“Im vergangenen Jahr reihten sich für den Umzug - den Höhepunkt des Straßenkarnevals im Dorf - 24 Vereine, Clubs und Vereinigungen in Fußgruppen sowie auf zehn Festwagen aneinander, um für ein dreistündiges Narrenspektakel zu sorgen.

Insgesamt kamen 686 Teilnehmer zusammen, die Tausende Närrinnen und Narren am Wegesrand begeisterten. Ebenso gehe die Zusammenarbeit mit den Behörden seinen gewohnten Gang, blickt Elke Fröhlingsdorf aus: „Die Ausschank-Konzession liegt bereits vor. Die Anforderungen an die Sicherheit, wie die vollständige Sperrung des Dorfkerns für den Verkehr, ist schon eingespielt.“ Ordnungsamt und Polizei würden ihren Fokus sicherlich wieder auf den Alkoholkonsum bei Jugendlichen richten. „Alle arbeiten positiv zusammen. Sowohl Teilnehmer, als auch Organisatoren und Verantwortliche von Betriebshof, Feuerwehr, Ordnungsamt und Deutschem Rotem Kreuz wissen, was sie zu tun haben“, lobt Elke Fröhlingsdorf: „Die Stadt unterstützt uns sehr.“ Mancherorts seien die Vorgaben und Regelungen so immens, dass die Zugteilnehmer eine Teilnahmegebühr zahlen müssten – „das ist bei uns im Dorf glücklicherweise noch nicht notwendig.“

Eine wesentliche Aufgabe der Zugleiterin ist die Aufstellung des Rosenmontagzuges, denn Abwechslung soll einen gleichförmigen Eindruck vermeiden und die Aufmerksamkeit des Publikums erhalten. „Das muss wie eine Berg- und Talfahrt sein – so rhythmisch wie ein guter Herzschlag“, beschreibt Elke Fröhlingsdorf. Teils sei die Aufstellung historisch gewachsen – die Hahneköpper aus Stumpf machen stets den Anfang.

Und als Höhepunkt des Rosenmontagszuges bildet das Dawerkuser Dreigestirn mit ihrem Prunkwagen den Abschluss. „Da Prinz Mario, Prinzessin Samira und Bauer Marcus aus den Reihen der Grunewalder stammen, rutschen die grün-weißen Karnevalsfreunde in diesem Jahr innerhalb des Zuges nach hinten, weil die natürlich in der Nähe der Regenten sein möchten“, beschreibt Zugleiterin Elke Fröhlingsdorf den Rahmen.

Elke Fröhlingsdorf Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)