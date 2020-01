In Wermelskirchen : In Gegenverkehr gerollt: 26-Jähriger schwer verletzt

Bei diesem Unfall in Unterstraße wurde der Unfallversacher schwer verletzt. Foto: Polizei

Wermelskirchen (tei.-) Eine 61-jährige Fiat-Fahrerin aus Leichlingen war am Donnerstag kurz vor 11 Uhr auf der Bundesstraße 51 von Burscheid in Richtung Wermelskirchen unterwegs. Das teilte am Freitag die Kreispolizeibehörde mit.

In Höhe der Einmündung Brüder-Grimm-Straße kam ihr ein 26-jähriger Wuppertaler mit seinem Fiat Abarth entgegen. Aus noch nicht geklärten Gründen lenkte der Wuppertaler seinen Fiat langsam in den Gegenverkehr. Eine Zeugin konnte dem Auto noch ausweichen; die 61-Jährige krachte mit ihrem 500er in den Abarth. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 500 herumgeschleudert und kam schließlich auf dem Fahrstreifen in Richtung Burscheid zum Stillstand.