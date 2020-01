418 Altreifen illegal entsorgt : 1000 Euro für Hinweise auf Umweltsünder

Illegal entsorgte Altreifen am Straßenrand in Unterpohlhausen. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen (pd) Bürgermeister Rainer Bleek setzt 1000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen, der 418 Altreifen illegal in einem Waldstück in Unterpohlhausen entsorgt hat.

Außerdem hat die Stadt Strafantrag gestellt. „Wir möchten ein Signal setzen, dass wir den Verursacher finden wollen“, sagt Kämmerer Dirk Irlenbusch auf Nachfrage dieser Redaktion. Die außergewöhnliche Dimension dieses Umweltskandals sei sehr ärgerlich. Nachahmer sollen abgeschreckt werden. Die Kosten für das Einsammeln und Entsorgung belaufen sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wie berichtet, hatten Bürger die Stadt vergangene Woche über die Umweltsünde im großen Stil informiert. Vergangenen Donnerstag und Freitag barg das Unternehmen Magney im Auftrag der Stadt die Altreifen aus dem unwegsamen Hanggelände. „Hier hat jemand mutwillig, professionell und grob fahrlässig zig alte Pkw-Reifen in den Wald gekippt“, hatte der Inhaber des Fachunternehmens im Gespräch mit dieser Redaktion vor Ort gesagt. Denn die Reifen waren mit einem Spezialgerät von der Felge entfernt worden. An drei Stellen an der Kreisstraße 8 in Unterpohlhausen waren Berge von Altreifen entdeckt worden, einige waren bis zum Bach hinunter gerollt. Sachdienliche Hinweise an die Stadt unter Telefon 02196 710 206 (Rüdiger Kulartz) melden.