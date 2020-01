Remscheider erstmals in Dabringhausen dabei : „Vorstadt-Cowboys“ sind mit 70 Personen im Zoch dabei

Remscheider erstmals in Dabringhausen dabei

Die Vorstadt-Cowboys gehen beim Rosenmontagszug in Dabringhausen mit. Foto: Jürgen Moll. Foto: Jürgen Moll

Dabringhausen In Lennep dürfen die Karnevalisten nicht mehr mitziehen. Der Grund: die Topografie. Dabei werden alle Auflagen problemlos erfüllt.

Der Rosenmontagszug in Dabringhausen unterliegt einem steten Wandel. Während die Dhünner Sportlerinnen vom Turn- und Gymnastikverein (TGV) sich im vergangenen Jahr mit ihrer letzten Teilnahme vom Dawerkuser Zoch verabschiedeten, stoßen stets neue Teilnehmer hinzu. So bekommt der Rosenmontagszug mit den „Vorstadt-Cowboys“ aus der Nachbarstadt Remscheid stattlichen Zuwachs. „Wir kommen mit 65 bis 70 Personen nach Dabringhausen“, kündigt der Vorsitzende des eingetragenen Karnevalsvereins, Stefan Schingen, auf Nachfrage unserer Redaktion an.