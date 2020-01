Klage über stockenden Verkehrsfluss in Wermelskirchen hält an : Ampeln sollen optimiert werden

Mit dem Bau des neuen Einkaufsschwerpunkts auf dem Loches-Platz wird das Verkehrsaufkommen im Umfeld steigen. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen In Wermelskirchen sind Verkehrszählungen nach dem Bau des neuen Einkaufsschwerpunkts geplant. Die WNKUWG regt an, prüfen zu lassen, wie die Anlagen in der Stadt auf einen aktuellen und gewünschten Stand gebracht werden können.

Die grüne Welle wollen alle Verkehrsteilnehmer. Doch wer soll sie bevorzugt bekommen? Und wie ist das technisch möglich? Immer wieder beklagen sich Autofahrer über Rückstaus vor Ampeln, die ihrer Meinung nach schlecht eingestellt sind. Andererseits beklagen sich Fußgänger über lange Wartezeiten oder auch über zu kurze Grünphasen.

Um solche und weitere Fragen dreht sich ein Antrag der WNKUWG für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, der am Montag, 17. Februar, tagt. Denn die Fraktion sieht durchaus Optimierungsbedarf für Wermelskirchens Ampelanlagen.

info Vorrang für den ÖPNV ist technisch möglich Vorrang In einigen Städten können Busse, Straßenbahnen und Feuerwehr die Ampelschaltungen beeinflussen. So werden öffentlichen Verkehrsmittel bevorzugt und kommen schneller durch den Verkehr. Die Fahrzeuge schicken, wenn sie sich einer Ampel nähern, automatisch eine Nachricht an die Verkehrszentrale, die dann diese Ampel grün schaltet. Ziel muss gleichzeitig aber auch ein reibungsloser Verkehrsfluss sein, um Staus einzudämmen.

Optimieren heißt vor allem, Effizienz steigern und Wartezeiten verringern, aber auch Priorisierung bestimmter Verkehrsteilnehmer wie Busse. Forschungseinrichtungen suchen nach intelligenten Lösungen durch technische Neuerungen. Und einige Städte testen bereits moderne Technik. Dabei geht es um Ampeln, die per Funk Infos an Smartphones senden und so etwa Blinde oder mit dem Handy spielende Jugendliche vor roten Ampeln warnen. Eine Smartphone-App für Radler, um ihnen eine grüne Welle anzubieten. Verkehrsabhängige Steuerungen in Ampelanlagen gibt es hingegen schon länger, das heißt, dass sich die Länge der Grünphasen automatisch an das Verkehrsaufkommen anpasst

Aufhänger für das Interesse am Thema ist für den Antragsteller in Wermelskirchen die künftige veränderte Verkehrssituation am Brückenweg und der Ratsbeschluss, dass nach Umbau des Loches-Platzes die Verkehrssituation in Wermelskirchen noch einmal genau betrachtet wird und dann eventuell erforderliche Maßnahmen getroffen werden sollen. „Genau dafür sehen wir die Notwendigkeit einer umfassenden Begutachtung unserer Ampelanlagen, damit Verbesserungen im Gesamtverkehr dann auch zügig und zukunftssicher ohne Verzögerung in einem Programm umgesetzt werden können“, schreibt die WNKUWG.

Bei einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit diesem Thema könnten bereits im Vorfeld eines neuen Verkehrskonzepts die notwendigen Weichen in Bezug auf die Ampelanlagen gestellt werden. Außerdem müssten anfallende Kosten im städtischen Haushalt 2021 eingestellt werden.

Zum Hintergrund: Mit dem neuen Einzelhandelsschwerpunkt auf dem Loches-Platz wird das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt steigen. Der Vollsortimenter HIT und der Discounter Norma, also zwei große Märkte, werden mehr Kunden anlocken. Auch die übrigen Mieter im Gebäudekomplex sorgen für mehr Frequenz auf den Straßen vor allem auf dem Brückenweg und an der Eich. Aus diesem Grund hatte die Politik auch das Thema gegenläufiger Radverkehr auf der Telegrafenstraße vertagt, zunächst müsse die neue Verkehrssituation und Verkehrsuntersuchungen abgewartet werden.

Die WNKUWG regt an, überprüfen zu lassen, wie Ampelanlagen in Wermelskirchen optimiert werden könnten. Die Verwaltung möge prüfen, welchen zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwands es bedarf und ob ein externes Fachbüro einbezogen werden sollte. Denn das Thema sei komplex. Um diese Fragestellungen gehe es dabei.

▶Bewertung der technologischen Ausstattung zur automatischen Erkennung von wartenden Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern, sowie der technologischen Ausstattung zur manuellen Erkennung von wartenden Fußgängern, besonders seheingeschränkten Bürgern,

▶ Bewertung von unterschiedlichen Lastszenarien für den Gesamtverkehr: Normal, Rush-Hour, Nacht,

▶ Sinnhaftigkeit der jetzt eingesetzten Technologie unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verkehrsaufkommens,

▶ Zukunftsfähigkeit der bisherigen Technik unter Berücksichtigung der zukünftig selbstfahrenden Automobile,

▶ Störanfälligkeit der bisher eingesetzten Technik,

▶ Wie kompatibel die bisher eingesetzten Technik unterschiedlicher Hersteller ist,

▶ maximale Wartezeiten unter den verschiedenen Lastszenarien für Fußgänger und Gesamtverkehr,

▶ fehlerhafte Programmierung bezüglich des Radverkehrs - keine Erkennung wartender Radfahrer, keine Erkennung von Radfahrern bei Dämmerung und Dunkelheit,

Ampelschaltungen zu optimieren heißt, Wartezeiten dem Verkehrsaufkommen anzupassen. Die Frage ist: Wer hat Vorrang? Autos, Busse, Fußgänger? Foto: Solveig Pudelski

An der Kreuzung am Durchstich Eich bilden sich in Zeiten des Berufsverkehrs vor den Ampeln teilweise lange Rückstaus. Foto: Solveig Pudelski