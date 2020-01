Rund 85 Plätze sind geplant : Baustart für neue Kita rückt näher

Wermelskirchen Der Kita-Träger „Kita Concept“ wartet auf die Baugenehmigung für die neue fünfgruppige Einrichtung an der Hilfringhauser Straße. Für OBI wird eine betriebsnahe Gruppe eingerichtet. Im Herbst soll Eröffnung sein.

Die Kita-Landschaft in Wermelskirchen wird im Zuge des geplanten Ausbaus reicher. Ab neuen Kita-Jahr, das am 1. August beginnt, kommen drei neue Träger hinzu. Nicht alle werden pünktlich zu diesem Termin starten können. Die Elterninitiative „Stöppken“ hat noch keinen Mietvertrag für ihr Domizil unterschrieben. PME-Familienservice baut noch an der Eichholzer Straße, und auch die „Kita Concept GmbH“ aus der Nachbarstadt Wuppertal lässt einen Neubau an der Hilfringhauser Straße errichten. Diese beiden Träger hatten sich bei der Stadt beworben.