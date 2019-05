Autobahn bei Wermelskirchen : Pkw prallen auf A1 gegen die Mittelwand

Rutschig und kaum etwas zu sehen: Regen und eine nasse Fahrbahn auf der Autobahn (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wermelskirchen Tief Axel sorgte offenbar am Dienstag für viel Wasser auf der Fahrbahn der A1, was Autofahrern zum Verhängnis wurde: Gleich zwei Fahrer und eine Fahrerin verloren am Dienstagmorgen auf der Autobahn 1 in Höhe der Autobahnausfahrt Wermelskirchen in Fahrtrichtung Dortmund nacheinander die Kontrolle über ihre Wagen.