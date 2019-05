Wermelskirchen : 2018 zahlte Jobcenter 9,9 Millionen Euro aus

Wermelskirchen Ein ganzes Bündel an Maßnahmen dient als Werkzeug zur Integration in den Arbeitsmarkt. Langzeitarbeitslose stehen im Fokus.

Das Jobcenter in Wermelskirchen sieht sich für schwierige Aufgabe der Integration von erwerbsfähigen Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt gut aufgestellt. „Wir sind in der Lage, für jeden das Richtige zu finden“, betonen der Geschäftsführer des Jobcenters im Rheinisch-Bergischen Kreis, Michael Schulte, und der Leiter des Jobcenter-Standorts Wermelskirchen, Jochen Hahn, und verweisen auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen, mit denen das Jobcenter „individuell und nach den unterschiedlichen Bedarfen“ tätig werden kann. Besonders erfreulich für die beiden Verantwortlichen: „In diesem Jahr bekommen wir vom Bund für die Durchführung der Maßnahmen mehr Geld als in 2018.“ Demnach verausgabte das Jobcenter im vergangenen Jahr allein in Wermelskirchen 9,9 Millionen Euro – kreisweit habe das Jobcenter 98 Prozent der vom Bund in 2018 zur Verfügung gestellten Mittel ausgeschöpft.