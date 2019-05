Der Tafel mehrere Standorte angeboten : Bleek weist Kritik der CDU zurück und mahnt zur Sachlichkeit

Wermeslkirchen Mit einer schriftlichen Stellungnahme reagiert Bürgermeister Rainer Bleek auf die Kritik der CDU während der Jahreshauptversammlung des CDU Ortsverbandes am Donnerstagabend, an dem auch die Liberalen Marco Frommenkord und Stefan Theil Grußworte hielten.

Darin appelliert er eindringlich an die Christdemokraten, nicht jetzt schon den Kommunalwahlkampf zu entfachen. „Ich wünsche mir im Interesse der Stadt sehr, dass der Kommunalwahlkampf noch etwas auf sich warten lässt und wir in den nächsten Monaten politisch noch weitere wichtige Weichenstellungen gemeinsam für die Stadt hinbekommen“, verweist Bleek auf anstehende Entscheidungen wie zum Beispiel über Projekte des Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepts, für das Fördergelder in Millionenhöhe in Aussicht stehen.