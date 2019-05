„Stunk unplugged“ in Wermelskirchen : Stunker liefern legendären Abend ab

Wermelskirchen In der ausverkauften Katt begeisterte das zwölfköpfige „Stunk unplugged“-Ensemble das Publikum derart, dass es die Zuschauer nicht mehr auf den Stühlen hält.

(sng) Standing ovations nicht nur zum Schluss, sondern auch während der Vorstellung. Ein schunkelndes, mitklatschendes und mitsingendes Publikum von der ersten Minute an. Heißhungrig und begierig auf die nächste Einlage hinfiebernde Zuschauer. Schweißnasse Achselhöhlen bei den zwölf leidenschaftlich aufspielenden Akteuren auf der Bühne und bei den nicht minder engagierten Besuchern. Der dreistündige „Stunk unplugged“-Abend in der kleinen Halle der Kattwinkelschen Fabrik entpuppte sich als Hexenkessel der Begeisterung – immer wieder erhoben sich die Gäste in den ausverkauften Reihen von den Stühlen. Als sich die Künstler nach der Vorstellung ins Gästebuch der Kattwinkelschen Fabrik eintrugen und die gut gelaunten, feierfreudigen Besucher bereits auf dem Weg in die Nacht waren, attestierte Katt-Programmmacher Achin Stollberg dem Ensemble: „Das war ein legendärer Abend, der unvergessen bleiben wird.“