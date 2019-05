Freiwillige für FSJ und BFD in Wermelskirchen gesucht : Schüler können Praxiserfahrungen sammeln

Rhein-Berg Jetzt für ein Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst an den Förderschulen bewerben.

Die Rahmenbedingungen sind bei allen Förderschulen gleich. Das FSJ und der BFD beginnen nach den Sommerferien zum neuen Schuljahr und werden mit rund 380 Euro monatlich vergütet. Eigenschaften, die Freiwillige für die Arbeit an den Förderschulen mitbringen sollten, sind Empathie, Geduld, Toleranz und Flexibilität. Auch verantwortungsbewusster Umgang mit den Schülerinnen und Schülern wird vorausgesetzt. „Durch die Kinder lernt man, wie wichtig selbstbewusstes Auftreten ist. Man lernt daher auch etwas über sich selber“, betont eine FSJlerin nach einem Jahr an der Friedrich-Fröbel-Schule.

Während des freiwilligen Jahres werden die Jugendlichen nicht alleine gelassen: Das Team aus Lehrern sowie Integrationshelfern steht den Freiwilligen jederzeit zur Seite. Neben den praktischen Erfahrungen in den Schulen ergänzen theoretische Seminare das Erlernte. Hier haben die Jugendlichen außerdem die Möglichkeit sich mit anderen Freiwilligen auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Freiwillige werden noch an der Friedrich-Fröbel-Schule (Bergisch Gladbach-Moitzfeld), der Albert-Einstein-Schule (Rösrath) und der Verbundschule Mitte-Nord (an zwei Standorten in Bergisch Gladbach-Refrath und Wermelskirchen) gesucht.