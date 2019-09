Aqualon-Tourenprogramm im Bergischen Land : ADFC lädt zu einer großen Radtour ins Neyetal ein

Wermelskirchen Durch das Neyetal führt eine große Radtour des ADFC am Sonntag, 22. September.

Zu einer großen Fahrrad-Rundtour durch das Neyetal lädt der ADFC für Sonntag, 22. September, ein. Vom Treffpunkt in Wipperfürth geht es zunächst zur Staumauer der Neye-Talsperre. Der weitere Weg verläuft direkt am Ufer entlang und belohnt mit herrlichen Ausblicken auf die Wasserlandschaft. Dabei gibt es Informationen zum „Bever-Block“ und die Gelegenheit, Wasservögel zu beobachten Interessante Einblicke in das heutige und frühere Dorfleben und die Möglichkeit einer Einkehr gibt es in Kreuzberg. Über oberbergische Höhen und den Radweg R 6 geht es mit beeindruckenden Ausblicken zurück ins Tal der Wupper.

Die Anfahrt zum Startpunkt erfolgt individuell zum Beispiel mit dem Bergischen FahrradBus oder mit dem Pedelec. Treffpunkt in Wermelskirchen ist um 10.53 Uhr an der RVK-Niederlassung in Wermelskirchen unter der Tourenleitung von Frank Schopphoff. Um 11.45 Uhr ist gemeinsamer Treffpunkt aller Radgruppen an der Bushaltestelle „Leiersmühle“ in Wipperfürth. Die Rundtour über eine Distanz von 30 Kilometern dauert vier Stunden, davon sind drei Stunden reine Fahrzeit. Geeignete Fahrräder (Pedelec, Touren-/Trekkingrad) und Getränke werden empfohlen. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt. Anmeldung per E-Mail unter Tourenprogramm@aqualon-verein.de oder Tel. 02205 9498940.