Kostenpflichtiger Inhalt: Wermelskirchen soll schöner werden : WiW will Blumenkästen für 45 Laternen

Prächtige Blumenampeln in Werne: Das erhöht die Aufenthaltsqualität deutlich. Der Eindruck ist freundlicher und einladender. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Stadtmarketingverein „Willkommen in Wermelskirchen“ hat einen Antrag gestellt, um das Verschönerungsprojekt in der Innenstadt umzusetzen. Die Stadtverwaltung genehmigt die 45 Blumenkästen. Ab Herbst will der Verein in die Sponsoren-Akquise eintreten.