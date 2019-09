82 neue Parkplätze in Wermelskirchen : Neue Parkfläche bekommt doch eine Asphaltdecke

82 neue Parkplätze in Wermelskirchen

Die Arbeiten an der Parkfläche zwischen dem AJZ Bahndamm und der Rettungs- und Feuerwache gehen aufs Ende zu. Die Arbeiter haben die Randsteine und die Sickeranlage gesetzt sowie eine zweite Zufahrt hergestellt. „Wir sind in den letzten Zügen“, beschreibt Tiefbauamtsleiter Harald Drescher den Stand. In der nächsten Woche soll die Fläche asphaltiert werden.