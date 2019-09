Gastronomie in Wermelskirchen : Kaum Kritik bei Lebensmittelkontrollen

Gastronomie in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die 82 Gastronomiebetriebe in Wermelskirchen werden in regelmäßigen Abständen vom Kreis überprüft.

Hygienische Standards in der Gastronomie sind in Deutschland sehr hoch und werden in regelmäßigen Abständen von Kontrolleuren aus dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachsungsamt des Kreises überprüft. „Dabei handelt es sich um Zeiträume zwischen sechs Monaten und anderthalb Jahren. Das ist risikoorientiert – entsprechend der vorherigen Kontrolle wird der nächste Termin früher oder später angesetzt“, sagt Hannah Weisgerber, stellvertretende Pressesprecherin des Kreises. Zum einen finden die Kontrollen nach Plan und ohne konkreten Anlass statt. „Es kann aber auch sein, dass sich ein Gast oder Kunde beschwert hat, dann werden wir auch aktiv. Und natürlich finden auch die Nachkontrollen statt, wenn etwas beanstandet wurde und nachgebessert werden musste“, sagt Weisgerber.