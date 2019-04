Allgemeiner Deutscher Fahrradclub : ADFC stellt sein Tourenprogramm vor

Rheinberg Der erste Fahrrad-Ausflug des ADFC in Rheinberg führt in den Baerler Busch und zur Halde Rheinpreussen.

Der ADFC Rheinberg startet in diesem Monat in die Fahrradsaison. Dafür stellt der Club am Mittwoch, 24. April, seinen Flyer „Fiets mit! 2019“ mit einer Übersicht aller geplanter Radtouren vor. Die erste Fahrradtour findet bereits am Sonntag, 28. April, statt.