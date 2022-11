Tradition in Wermelskirchen : 18 Martins-Züge singen „Laterne, Laterne“

Beim WiW-Lichterzug geht es vom Schwanenplatz mit dem Sankt Martin zu Fuß an der Spitze quer durch die Innenstadt über Eich und Kölner Straße zur Carl-Leverkus-Straße. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Kindergärten und Grundschulen sind in den nächsten Tagen in Wermelskirchen zu Ehren des Heiligen Mannes mit dem roten Mantel unterwegs. Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ krönt den Reigen der Umzüge.

Wenn am Freitag, 11. November, der größte der Sankt-Martins-Züge in Wermelskirchen startet, sind die meisten anderen schon beendet. Lediglich der Martins-Zug der Johanniter-Wald-Kindertagesstätte ist nahezu zeitgleich mit dem in der Vergangenheit publikumsträchtigsten Umzug des Marketingsvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) unterwegs. Kaum ein Kindergarten und kaum eine Grundschule in Wermelskirchen lassen sich ihren eigenen Martins-Zug nehmen. Insgesamt gibt es 18 Umzüge im Stadtgebiet, die bei der Verwaltung angemeldet sind. Hier eine Übersicht:

Der erste Wermelskirchener Sankt-Martins-Zug, auch Laternen- oder Lichterzug genannt, startet bereits am Donnerstag, 3. November, um 17.30 Uhr an der „Biberbau“-Kindertagesstätte (Kita) an der Hilfringhauseer Straße.

INFO Sankt Martin ist nicht immer hoch zu Ross Ohne Pferd Beim Martins-Umzug des Marketingsvereins ist der Sankt Martin seit 2021 nicht hoch zu Ross, sondern zu Fuß unterwegs. „Wir haben uns so entschieden, weil das Sicherheitsrisiko mit einem Pferd auf dem rappelvollen Platz zu hoch ist“, sagt der WiW-Vorsitzende André Frowein.

Die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Am Haiderbach organisiert zwei Umzüge: Einen am Standort Tente am Freitag, 4. November, ab 18 Uhr und gleichzeitig einen am Standort Hünger.

Am Montag, 7. November, ist ab 17 Uhr die Städtische Kita Grunewald mit „Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne“ unterwegs.

Ebenfalls am Montag, 7. November, machen sich Eltern, Kinder und Betreuer des Evangelischen Kindergartens Wielstraße ab 17.30 Uhr auf den Weg.

Am Dienstag, 8. November, starten gleich mehrere Sankt-Martins-Züge: die Evangelische Kita in Tente um 18 Uhr, die Lebenshilfe Bergisch Land um 17 Uhr, die Evangelische Kita Dabringhausen um 16.45 Uhr, die Waldschule um 17.30 Uhr, die Katholische Grundschule Sankt Michael um 18 Uhr sowie die Dhünntal-Gemeinschaftsgrundschule am Standort Dhünn um 17.30 Uhr.

Der Standort Dabringhausen der Dhünntalschule lässt die Laternen am Mittwoch, 9. November, ab 17.30 Uhr leuchten. Ebenfalls am 9. November sind die Städtischen Kita Am Ecker (ab 17.30 Uhr), Wirtsmühle (ab 18 Uhr) und Bussardweg (ab 18 Uhr) unterwegs. Auch die „Stöppken“-Kita in Trägerschaft einer Elterninitiative macht sich am Mittwoch, 9. November, auf zum Laternenumzug ab 17 Uhr.

Am Freitag, 11. November, schließt die Johanniter-Wald-Kita den Reigen der Kindergarten- und Grundschul-Sankt-Martins-Züge ab 17 Uhr.

Im Gefolge des Heiligen Mannes mit dem roten Umhang ist der Lichterzug des Marketingsvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) am Freitag, 11. November, vom Schwanenplatz über die Eich und die Kölner Straße bis zum Platz am Naturweihnachtsbaum am Fuß der Carl-Leverkus-Straße unterwegs. Die Teilnehmer versammeln sich um 17.30 Uhr auf dem Schwanenplatz, von wo es mit Laternen und Fackeln dann um 18 Uhr in Richtung Innenstadt los geht. „Angeführt von Sankt Martin und begleitet vom Blasorchester Dabringhausen sowie dem Posaunenchor der Evangelischen Kirche werden alle mit bekannten Martinsliedern zum Mitsingen einladen“, kündigt der WiW-Vorstand an.

Ein großes Rund am Feuer unter dem Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße wie in 2021 erwartet der Marketingverein auch in diesem Jahr. Foto: Stephan Singer