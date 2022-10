Gemeindeleben in Wermelskirchen : Kirchenchor feiert 75. Geburtstag

Hilgen-Neuenhaus Sänger in Hilgen-Neuenhaus sorgen für ein Konzert in familiärer Atmosphäre.

„Locker und familiär, das passt viel besser zu uns, als hochfeierlich und streng“, sagte Sylvia Schmitz. Und so herrschte zum großen Geburtstag des Chores eine familiäre und heitere Stimmung. Unter Leitung von Peter Rinne hatte der Geburtstagschor zu seinem 75. Bestehen einen ganzen Strauß an Melodien vorbereitet – Unterstützung gab es von Hans Dieter Hugo an Klavier und Orgel. Er hatte einst selbst den Chor geleitet. Lateinische Klänge wie „Locus iste“ suchten sich dann genauso einen Weg durch den Saal im Stephanus-Gemeindezentrum wie die flotte Melodie von „Rivers Of Babylon“. Stücke aus dem Mittelalter wie „Wir lieben sehr im Herzen“ standen genauso im Programm wie Schlagermelodien. So setzten die Sänger nach den Klängen von „Ubi caritas“ zu einem Stück von Udo Lindenberg an: „Wir ziehen in den Frieden“. Und während das Publikum sich noch mit großem Applaus bedankte, gab Rinne schon den Einsatz zum nächsten Stück: „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens.