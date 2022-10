Im Gepräch mit Manfred Jetter, Pfarrer in Wermelskirchen : „Die Kirche ist immer zu reformieren“

Manfred Jetter ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Wermelskirchen. Foto: Theresa Demski

Interview Wermelskirchen Am heutigen Montag wird dem Beginn der Reformation durch den Thesenanschlag Martin Luthers gedacht. Pfarrer Manfred Jetter spricht im Interview über Luther und den Stand der Ökumene.

Herr Jetter, waren Sie eigentlich schon mal in Wittenberg?

Manfred Jetter Ja, ich war schon an der Schlosskirche und auch in dem Haus, in dem Martin Luther gewohnt hat. Die Altstadt ist sehr schön hergerichtet, auch landschaftlich ist die Gegend durchaus attraktiv.

Info Zwei Veranstaltungen zum Reformationstag Gottesdienst In der Stadtkirche findet der Gottesdienst mit Superintendentin Antje Menn und Pfarrer Dr. Volker Lubinetzki um 19 Uhr statt, es wirken der Posaunenchor Stadt und die Kantorei mit. Church Night In der Church Night in der Burger Kirche wird um 19 Uhr der Gewinner der Gesangs-Castingshow „The Voice Of Germany“ aus dem Jahr 2018, Samuel Rösch, zu Gast sein. Beginn ist auch hier um 19 Uhr.

Was genau wird am Reformationstag gefeiert?

Jetter Es wird ein historisches Ereignis gefeiert, das man auf den 31. Oktober 1517 datiert. Damals soll der katholische Mönch und Priester Martin Luther seine 95 Thesen zum Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angebracht haben. Was gesichert ist, ist die Tatsache, dass er die These in seinem Umfeld verbreitet hat, um sie zur Diskussion freizugeben. Die weitere Entwicklung hat dann gezeigt, dass man das Datum auch als Beginn der Reformation sehen kann.

Was sind die religiösen Kerngedanken Luthers gewesen?

Jetter Martin Luther war Mitglied der Erfurter Augustiner-Eremiten, ein Klosterorden nach den Regeln des Augustinus – und eindeutig ein Kind seiner Zeit. Die Zeit durch das Mittelalter hindurch war von der Frage geprägt: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich mein Verhältnis zu Gott so gestalten, dass er mich am Ende gnädig annimmt? Die Angst vor der Hölle und der ewigen Verdammnis war ein prägendes Gefühl des Mittelalters. Auch Martin Luther hatte dieses Gefühl – er ist 1505 nur ins Kloster eingetreten, weil er als Jura-Student auf dem Weg zu seiner Universität in ein Gewitter geraten ist, das legendäre Gewitter von Stotternberg, und er Todesangst ausgestanden hat, was denn geschehe, wenn er unversöhnt vor Gott treten müsse. Als Reaktion auf das Gewitter hat er versprochen, dass er ins Kloster eintreten würde, wenn er lebend davonkommen würde.

Das war für ihn eine Kehrtwende, durch die er aber seine Angst vor der Hölle auch nicht besiegen konnte. Das muss man wissen, um seine Theologie zu verstehen. Er hatte dann ein Erlebnis, im Turm in seinem Kloster in Erfurt. Dort hat er eine Stelle aus dem Römerbrief gelesen, wo unter anderem steht: „Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ Das heißt – weder durch Vermittlung durch die Kirche noch durch Bußübungen noch durch sogenannte gute Werke kann man diesen gnädigen Gott finden, sondern nur durch den Glauben selbst. Man muss eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die nicht auf Äußerlichkeiten beruht. Alles drumherum ist nicht nötig, um ein gelingendes Gottesverhältnis zu bekommen.

Martin Luther hat dann vier reformatorische Prinzipien aufgestellt: Allein durch die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Christus und allein durch die Bibel. Dies sollen die Grundlagen für mein Gottesverhältnis sein. Das stand aber absolut konträr gegen die damalige katholische Bußpraxis, die den Menschen von der Kirche vorgehalten wurde.

Luther hat das nicht mehr ausgehalten und musste dagegen protestieren. Aus heutiger Sicht kann man sicherlich nachvollziehen, dass es für ihn eine enorme Erleichterung gewesen ist. Wichtig ist aber, dass er keine Kirchentrennung erreichen wollte, sondern die Kirche von innen her reformieren.

Was genau hat Luther noch an der katholischen Kirche besonders gestört?

Jetter Es war dieses theologische Problem der Frage nach dem gnädigen Gott – aber auch die Amtskirche selbst hat ihn gestört. Es war ein Prozess, den er durchlaufen hat. Damals hat man gelehrt, dass es in der Kirche zwei Stände gab – den Priester- und den Laienstand. Er hat erkannt, dass es diese Standesunterschiede eigentlich nicht geben sollte und schon gar keinen Papst mit alleine gültiger Lehrmeinung – in der Bibel ist ja auch die Rede vom „Priestertum aller Gläubigen“. Anfangs hatte Luther noch versucht, den Papst mit ins Boot seiner Reformationsbemühungen zu holen, aber das Gegenteil war der Fall: Es folgte Exkommunizierung und Verbannung. Daher hat er auch später scharf gegen den Papst geschrieben.

Dazu kamen weitere Zustände, die Luther reformieren wollte – etwa den Gottesdienst, der damals noch auf Latein gehalten wurde, so dass die einfachen Leute das gar nicht verstehen konnten. Er hat eine neue Gottesdienstform entwickelt – auf Deutsch, mit der Predigt im Mittelpunkt und mit viel Gemeindegesang. Dass wir heute so viel im Gottesdienst singen, hängt ursächlich mit Martin Luther zusammen. Er hat nicht zuletzt den Zölibat in Frage gestellt, also die geforderte Ehelosigkeit der Priester – er hat das für sich selbst aufgelöst, ist aus dem Kloster ausgetreten und hat geheiratet. Übrigens eine ehemalige Nonne, Katharina von Bora, die ebenfalls aus ihrem Orden ausgetreten war. Martin Luther hat damit insgesamt auch deutlich gemacht: Es ist immer Zeit und wichtig, das Bestehende in Frage zu stellen. Nach dem alten Augustinus-Wort: Ecclesia semper reformanda - Die Kirche ist immer zu reformieren.

Wie weit ist die Ökumene heute gekommen?

Jetter Zu Luthers Zeiten war es ein schroffes Gegeneinander, man denke nur an die späteren Religionskriege. In der Aufklärung wurde Luthers Prinzip der Gewissensfreiheit aufgenommen – anders ist sein überliefertes Wort aus dem Reichstag zu Worms nicht zu verstehen: „Hier stehe ich und kann nicht anders.“ Über die Jahrhunderte jedoch haben beide Kirchen sich weiterentwickelt – und letztlich angenähert. Hier in Wermelskirchen haben wir ein sehr gutes Verhältnis zwischen den Kirchen. Am kommenden Buß- und Bettag, auch ein besonderer evangelischer Feiertag, wird der katholische Kollege Pfarrer Michael Knab bei uns in der Stadtkirche im Gottesdienst die Predigt halten. Dieser Feiertag wird schon seit vielen Jahren ökumenisch begangen. Dann gibt es hier in Wermelskirchen die Ökumenische Werkstatt, da sind nicht nur die beiden großen Kirchen sondern auch die Freikirchen in der Umgebung miteinander vernetzt. Ich glaube, es ist klar, dass wir alle verstanden haben, dass die Entwicklungen der jüngeren, schwierigen Zeit gezeigt haben, dass Christentum bei uns in Deutschland nur bestehen bleiben kann, wenn die Kirchen zusammenarbeiten und zusammenkommen.

Könnte eine umgesetzte Ökumene im Sinne einer einzigen, einheitlichen Kirche den Kirchen in ihrem Akzeptanzproblem helfen?

Jetter Das hat man wohl eine Zeitlang gedacht und gehofft. Man darf aber nicht vergessen, dass es ein bis heute bestehendes Schisma zwischen der Römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxen Kirche im Osten gibt. Ich glaube nicht, dass man durch eine Zusammenführung alles gewonnen hätte. Ich glaube eher, dass wir da anders herangehen müssen. Wir sind seit diesem Jahr keine Volkskirche mehr, wir gehen auf eine Minderheitensituation zu. Das ist wohl ein unumkehrbarer Prozess. Es ist eine inhaltliche Arbeit nötig – die Kirchen müssen glaubwürdig und authentisch das nach außen leben, was sie predigen: den Frieden, die Versöhnung, den Respekt und den Dienst am Menschen. Dann können auch inhaltiche Unterschiede stehen bleiben – die es übrigens auch in unserer Evangelischen Kirche zur Genüge gibt.

Wie groß ist die Konkurrenz für den Reformationstag durch Halloween?