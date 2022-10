Wettbewerb in Wermelskirchen : WiW prämiert kreative Kürbisköpfe

Wermelskirchen Kreative Ideen waren beim Kürbisschnitzwettbewerb gefragt. Dazu hatte der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ aufgerufen. Und das sind die Preisträger.

Kreative Ideen waren beim Kürbisschnitzwettbewerb, zu dem der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) am „à la carte“-Wochenende aufgerufen hatte, gefragt. „Passend zu Halloween haben die Wermelskirchener ihre Ideen umgesetzt. Unser Wettbewerb im vergangenen Jahr war so gut angenommen worden, dass wir das gerne in diesem Jahr wiederholen wollten“, sagte WiW-Schriftführerin Inga Manderla, die sich am „à la carte“-Wochenende über die großen und kleinen Kürbiskünstler, die ihre einmaligen Exponate zum WiW-Stand auf den Platz unter dem Naturweihnachtsbaum brachten, freute. „Die Jury hat sich sehr schwergetan, sich zu entscheiden“, kommentierte Jasmin Riemann, Geschäftsführerin des Marketingvereins: „Denn alle 50 Kürbisse sind so schön.“