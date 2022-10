Verkaufsoffener Sonntag in Wermelskirchen : Ein Neustart mit vollen Straßen

Regina Spitzer (links) verbrachte mit Freundin Anita Garweg einen schönen Tag beim Fest. Das Wetter begünstigte die Veranstaltung, die Temperaturen am Sonntag waren beinahe sommerlich. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Tausende flanierten bei der Veranstaltung „à la carte“ am Sonntag bei sommerlichen Temperaturen durch die Stadt. Dort zeigten Vereine, Verbände, Einzelhändler und der Kunstverein ihr Können. Es herrschte Feststimmung.

Kilian läuft zielstrebig zu den Vögeln. Vorsichtig nähert sich der Sechsjährige dann einem Käuzchen. „Am coolsten sind die Eulen“, sagt er ein bisschen andächtig. „Die machen so ein schönes Uhu-Schuhu.“ Dass er ausgerechnet heute, mitten in der Innenstadt, einer Eule begegnet: Das hatte Kilian nicht erwartet. „Das ist echt super“, sagt er und dann beobachtet er Käuzchen Speedy, der gerade einen ruhigen Platz findet, weil er ein Päuschen von den Menschen braucht. Für Kilian hat sich dieser Sonntag unverhofft zum Festtag gemausert – und das geht zu „à la carte“ vielen Besuchern so. Die Händler strahlen, die Vereinsvertreter sind bester Stimmung und auch am Stand des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ ist Geschäftsführerin Jasmin Riemann die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. „Tipptopp“, sagt sie, „heute stimmt einfach mal alles.“

Pünktlich zum Festsonntag in der Stadt sind die Temperaturen noch mal ordentlich rauf geklettert. Es herrscht T-Shirt-Wetter. Das nutzen viele Radfahrer, die ohnehin auf der Trasse unterwegs sind, um in der Stadt ein Päuschen einzulegen. Aber das nutzen auch viele Wermelskirchener, um die Geselligkeit unter freiem Himmel zu feiern. In den Straßencafés ist am Nachmittag nur schwerlich ein freier Platz zu finden, auch unter dem Pavillon des Seniorenbeirats wird es voll. Hier backt Klaus Willumat Backfisch. Ein paar Meter weiter serviert der Verein für die Städtepartnerschaft mit Loches einen leichten Wein. Ohnehin gibt es so viele kulinarische Angebote, dass die Auswahl nicht leicht fällt. Die Parteien tischen auf, Profis kochen Knödel und Pommes, der türkische Kulturverein hat Köstlichkeiten vorbereitet. Hier lässt sich eine ältere Dame gerade die verschiedenen Speisen erklären. „Bezaubernd“, sagt Necati Karaman, der hinter dem Tisch voller türkischer Spezialitäten steht. Die Leute seien sehr interessiert, sagt er. Und als die ältere Dame kräftig zugreift, freut er sich. „Es ist heute ein gutes Miteinander“, stellt er fest.

Info Rückblick auf den Corona-Herbst 2021 Wetter Kalt und ungemütlich hatte sich die Veranstaltung „à la carte“ im vergangenen Jahr präsentiert. Während in der Innenstadt die Geschäfte öffneten, lief auf dem Rombus-Areal ein buntes Programm, das unter dem Wetter litt. „Da ist dieses Jahr eine richtige Erholung“, sagt Jasmin Riemann am Sonntag.

Das gilt auch für die Einzelhändler. Kaum eine halbe Stunde nach dem offiziellen Startschuss herrscht bei Stefan Rojewksi bei „Male“ Hochbetrieb. „Es ist richtig voll“, sagt er, „fast wie beim Fest.“ „à la carte“ hat sich gemausert: Ungewöhnlich viele Geschäfte haben ihre Türen geöffnet, ungewöhnlich viele Vereine zeigen sich auf der Straße. Dazu gehört auch der Verein TuRa Pohlhausen, der unter dem Weihnachtsbaum Köstlichkeiten anbietet. Salvatore und Angela Zimotti brutzeln temperamentvoll leckere Spezialitäten – für gewöhnlich stehen sie am Wochenende am Spielfeldrand, wenn ihr Sohn bei der TuRa aufläuft. Heute haben sich viele Ehrenamtliche des Vereins auf den Weg in die Stadt gemacht. „Wir wollen ein bisschen raus aus unserer Ecke da unten“, sagt Silke Schneider und lacht, „deswegen kommen wir mitten in die Stadt.“ Gleich gegenüber haben inzwischen die Kürbisse Aufstellung bezogen, die am Wettbewerb teilnehmen. Besonders das Exemplar von Familie Clevenbergh-Lachnit zieht am Nachmittag viele Blicke auf sich – es ist ein kleines Kunstwerk geworden.