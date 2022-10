Gemeindeleben in Wermelskirchen : Selten war eine Brotzeit so persönlich

Wermelskirchen Judy Bailey und Patrick Depuhl sorgen bei der Brotzeit an der Neuschäferhöhe für einen bewegenden Abend. Manchmal wissen die Besucher gar nicht genau, ob sie lachen oder weinen sollen.

Wenn Judy Bailey singt, dann stimmen die Menschen für gewöhnlich schnell ein. Dann schmettern sie Worshipsongs wie „Jesus In My House“, die in der Szene längst zu Klassikern geworden sind. Am Freitagabend sind Judy Bailey und Ehemann Patrick Depuhl erneut zu Gast bei der Brotzeit in der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe. Aber alles ist anders. Heute schmettert keiner geistliche Klassiker. Heute wischen sich Besucher gelegentlich eine Träne aus dem Augenwinkel. Manchmal wissen sie nicht genau, ob sie lachen oder weinen sollen. Und am Ende gehen sie erfüllt und bewegt nach Hause – und merken, dass „Jesus In My House“ überhaupt nicht gefehlt hat. Judy Bailey und Patrick Depuhl zeigen sich an diesem Abend so nah und authentisch, wie das nur selten geschieht. Sie erzählen ihre Familiengeschichten und lassen dabei fast wie nebenbei einen bewegenden Appell zurück – gegen Rassismus, für Frieden, gegen Schwarz-Weiß-Denken und für die Buntheit.