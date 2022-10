Philipp Weber in der Kattwinkelschen Fabrik : Wacken-Feeling in Wermelskirchen

Wermelskirchen Der Odenwälder Kabarettist Philipp Weber begeisterte mit seinem vor Energie überbordenden Auftritt die gut besuchte Kattwinkelsche Fabrik.

Tatsächlich klang der gebürtige Odenwälder in seinem Vortrag nicht nur von der völlig überzeichneten Gestik und dem Kichern wie der französische Wüterich Louis de Funes. Sogar die Stimme erinnerte an dessen deutsche Synchronstimme. Aber auch unabhängig davon war es herrlich, ihm bei seinem hochenergetischen Auftritt zuzusehen. In den er sein Publikum immer wieder mit einbezog. „Hui, jetzt lacht sie zum ersten Mal. Bist du vielleicht Lehrerin?“, fragte er etwa eine Zuschauerin in der ersten Reihe, nachdem er angekündigt hatte, die Pointen des ersten Teils im zweiten Teil des Abends „unbarmherzig“ abzufragen. „Ein bisschen Sadismus, das findest du scheinbar gut…“