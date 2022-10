Jugendliche in Wermelskirchen : Abenteuertour mit Blick auf das Wesentliche

Gemeinsam in einem Boot: Die Katt-Jugend war eine Woche lang in Frankreich in Kanus unterwegs. Foto: Katt-Jugendbereich

Wermelskirchen Jugendliche aus Wermelskirchen kehren begeistert von Kanutour in Frankreich zurück. Bei einem Abschlusstreffen in der Kattwinkelschen Fabrik waren die gemeinsamen Erinnerungen ein Anlass für intensive Gespräche.

Als das Video über den Bildschirm läuft, ist es für einen Augenblick so, als würden sie gleich mit ihren Kanus ablegen. Jetzt und hier. Die Bilder aus Frankreich rufen Erinnerungen wach – und sorgen für beste Stimmung im Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik. Es ist wenige Wochen her, dass die 14 Jugendlichen mit dem Katt-Team von ihrer Abenteuer-Reise zurückgekehrt sind. Die Erinnerungen sind noch frisch. „Das war einfach sehr toll“, sagt Kim als sie das Freizeitvideo verfolgt. Keine Spur von Klassenfahrt. „Wir konnten einfach selber machen“, sagt die 13-Jährige. Eine Woche lang sind sie mit Kanus durch Frankreich gepaddelt – ohne Luxus, mit jeweils 60 Liter Gepäck an Board, Zelten, Klappspaten und Töpfen für das Lagerfeuer.

Und beim Nachtreffen wird klar: Die Freizeit hat Spuren hinterlassen. „Wir sind irgendwie noch enger zusammengewachsen“, sagt Sofia und erzählt vom Kochen über dem Feuer und von der gemeinsamen Zeit in den Booten. Die 14 Teilnehmer kannten sich schon aus dem Jugendbereich der Katt. Unterwegs in Frankreich wurden nun auch neue Freundschaften geschlossen. Das Video beim Nachtreffen dokumentiert auch: Erfolge auf dem Wasser wurden gemeinsam bejubelt, Grenzen gemeinsam erfahren. „Und wenn es nicht weiterging, haben wir uns eben geholfen“, sagt Maria. Noch cooler wäre es vielleicht gewesen, im Sommer unterwegs zu sein, mutmaßen die Jugendlichen und erinnern sich an die kühlen Nächte in den Zelten. Aber was bleibt, sind die guten Erinnerungen.