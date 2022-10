Konzert in Wermelskirchen : US-Trio mit Dudley Taft rockt virtuos und wuchtig im Haus Eifgen

Dudley Taft sieht mit dem Cowboyhut und seinem langen Spitzbart aus wie eine Mischung aus ZZ-Top-Jünger und der verstorbenen Grunge-Ikone Layne Staley aus, Foto: PETER SCHEPERS

Wermelskirchen Der amerikanische Blues-Rock-Gitarrist Dudley Taft legte am Sonntagabend zusammen mit seiner Band einen Stopp im Haus Eifgen ein.

Dudley Taft hat schon zehn Alben veröffentlicht, macht seit den 1990ern professionell Musik und hat bereits zu Hollywood-Filmen wie „The Sixth Sense“ oder „Prom Night“ Songs beigesteuert - außerdem entstammt er einer tief-republikanischen Familie, sein Urgroßvater war der US-Präsident William Howard Taft, hat aber eine der ersten legalen Cannabis-Farmen in den Vereinigten Staaten gegründet. Was alleine schon beeindruckend genug wäre, wird durch die Gabe, gleichermaßen eingängige wie knallharte Blues-Rock-Nummern zu komponieren und zusammen mit seinen beiden Mitmusikern auf beeindruckende vielschichtige Art und Weise wiederzugeben, noch vervollständigt. Am Sonntagabend war das Trio im Haus Eifgen zu Gast - leider war der Publikumszuspruch diesem tollen Anlass nicht ganz angemessen.

Der Gitarrist mit dem Cowboyhut sah mit seinem langen Spitzbart wie eine Mischung aus ZZ-Top-Jünger und der verstorbenen Grunge-Ikone Layne Staley von Alice In Chains aus, was auch durch die Sonnenbrille - und den Gesangsstil - verstärkt wurde. Sein Kollege am Bass, Kasey Williams, spielte stoisch den Rhythmus und steuerte bisweilen harmonischen Backgroundgesang bei, während Nick Owsianka am Schlagzeug mit der Wucht eines Holzfällers seine Kollegen antrieb. Im Mittelpunkt stand aber klar der Gitarrist.

Zu Beginn hatte man die Befürchtung, dass das Trio sich ausschließlich auf die Musik beschränken würde. Ein Song reihte sich ohne Ansage an den nächsten. Aber langsam taute Taft auf und kam ins Reden. So erzählte er vor dem coolen Stück „Old School Rocker“ von seinem 13-jährigen Ich, das heimlich die Gitarre seines Nachbarn ausprobierte oder im texanischen Hinterland bei einem Joint zum ersten Mal „Sticky Fingers“ anhörte. Im Song, der davon handelte, brachte er sehr clever die Riffs von „Smoke On The Water“ von Deep Purple und „Cat Scratch Fever“ von Ted Nugent unter.