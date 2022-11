In Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald : Adventskalender-Aktion des Lions Clubs ist gestartet

Das diesjährige Foto des Lion Club Adventskalenders zeigt die Neyetalsperre im Norden der Stadt Wipperfürth bei der Ortschaft Neye. Foto: Lions Club

Wermelkirchen Die inzwischen zur Tradition gewordenen Adventskalender des Lions-Clubs Wermelskirchen-Wipperfürth sollen auch in diesem Jahr den Verkaufsstellen in Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth für je fünf Euro das Stück Abnehmer finden.

Alle Jahre wieder! Am 1. November startet die beliebte Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Wermelskirchen-Wipperfürth – in diesem Jahr ist es bereits das 13. Mal. Die inzwischen zur Tradition gewordene Aktion soll auch 2022 in den Verkaufsstellen in Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald und Wipperfürth für je fünf Euro das Stück reichlich Abnehmer finden. Es wurden erneut 3000 Exemplare des begehrten Adventskalenders gedruckt. Insgesamt können 238 Preise, darunter Sachpreise, Warengutscheine und Goldbarren oder auch ein Geldbetrag im Gesamtwert von knapp 9000 Euro gewonnen werden. Bereitgestellt wurden die Gewinne von 87 Sponsoren.

„Unser Dank geht vor allem an die treuen Käufer des Adventskalenders, die uns schon seit 13 Jahren zur Seite stehen. Das freut uns sehr“, sagt Wilfried Köplin, Mitglied des Vorstands im Lions Club Wermelskirchen-Wipperfürth. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen – wie auch in den Vorjahren – an einen guten Zweck: Der Lions Club rechnet mit Einnahmen in Höhe von rund 15.000 Euro. „Die Aktion läuft über das Hilfswerk des Lions Clubs, das getrennt von der eigentlichen Vereinigung fungiert und ein eigenes Konto hat, sodass alle Erlöse für den guten Zweck gespendet werden“, erklärt Wilfried Köplin. Von den 15.000 Euro werden etwa 2500 Euro für den Druck der Adventskalender benötigt, die verbleibenden 12.500 Euro werden an Kinderprojekte in den vier Städten gespendet.

Info Bergische Morgenpost verlost zehn Kalender Mitmachen und gewinnen! Wer unter 01379 88 30 23 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp6“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen. Teilnahmeschluss ist der 3. November 2022, 24 Uhr.

Eines der Projekte, an die das eingenommene Geld fließen soll, ist auch in diesem Jahr das Gesundheitsförderprogramm „Klasse 2000“, das bundesweit größte Programm zur Gewalt- und Suchtprävention in Grundschulen. Es wird vom Lions Club schon seit vielen Jahren finanziell unterstützt: Der Lions Club ermöglicht Grundschulklassen im Verbreitungsgebiet die Teilnahme an dem Programm. Darüber hinaus geht ein Mitglied des Lions Clubs als „Klasse 2000“-Gesundheitsförderer in die Schulen.

Die Kinderschulferienprogramme der Städte sind ein weiterer Förderschwerpunkt, heißt es vom Lions Club. Die Kinderstadt in Wermelskirchen, die Kinderstadt in Wipperfürth und das Kinderdorf in Hückeswagen werden demnach aus dem Verkaufserlös unterstützt.

Der Adventskalender des Lions Clubs ist heiß begehrt. Foto: Lions Club

Der Verkauf der Adventskalender auf vorweihnachtlichen Märkten ist auch in diesem Jahr wegen der Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Geplant ist aber, auf dem Martinsmarkt in Radevormwald die Adventskalender anzubieten, heißt es in einer Mitteilung des Lions Clubs. Der hofft trotzdem auf reges Interesse und setzt daher auch auf die Verkaufsstellen. Zu finden sind diese auf der Internetseite www.lions.de/web/lc-wermelskirchen-wipperfuerth/adventskalender. Dann wären auch im nächsten Jahr die Aktionen für die Kinder gesichert.

Das Prinzip funktioniert so: Jeder Adventskalender hat eine Losnummer auf der Rückseite. Für jeden Kalendertag vom 1. bis 24. Dezember werden durchschnittlich zehn Gewinne unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Gewinnlosnummern werden täglich in der Bergischen Morgenpost und auf der Internetseite des Lions Clubs veröffentlicht.

Verkaufsstellen Wermelskirchen: Buchhandlung Marabu, Telegrafenstr. 44; Buchhandlung van Wahden, Markt 8; Physiotherapie C. Admiraal, Thomas-Mann-Str. 34.

Verkaufsstellen Hückeswagen: Bergische Buchhandlung, Bahnhofstr. 8; Spielwaren Heinhaus, Bahnhofstr. 4.

Verkaufsstellen Radevormwald: Bergische Buchhandlung, Schlossmacherstr. 3; Bären Apotheke Kaiserstr. 41; Deko für Haus und Garten, Burgstr. 2; Drago Mocambo, Röntgenstr. 26; Optik Strunk, Markt 6; Praxis Dr. Weide, Kaiserstr. 166; Raiffeisenbank, Schlossmacherstr. 6; Schuhhaus Habermann, Kaiserstr. 48/50; Zahnarztpraxis Dr. Wefer, Kaiserstr. 32.