Im Erkelenzer Stadtgebiet : Unbekannte stehlen mehrere Autos

Erkelenz/Lövenich In der Halloweennacht entwendeten unbekannte Täter im Erkelenzer Kernstadtgebiet sowie im Ortsteil Lövenich mehrere Autos. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei.

Ein blauer 4er-BMW mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK) verschwand am Merowingerring in Erkelenz zwischen Montagabend, 31. Oktober, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 1. November, 8.15 Uhr. Auf der Reeser Straße in Erkelenz erbeuteten die unbekannten Täter nach Angaben der Heinsberger Kreispolizeibehörde zwischen 21 und 6 Uhr einen 3er-BMW, an dem zum Tatzeitpunkt Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Auf dem Sankt-Michaelis-Weg, ebenfalls in Lövenich, entwendeten die Täter einen Audi S1, ebenfalls mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK). Hier lag der Tatzeitraum zwischen 20.30 Uhr und 1.30 Uhr. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.