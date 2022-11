Verkaufsoffener Sonntag : Schlebuscher Martinszug und Marktbummel

Leverkusen St. Martin in Schlebusch am kommenden Wochenende, 5. und 6. November: Laternenzug, Martinsfeuer und ein Verkaufsoffener Sonntag stehen Besuchern bevor.

St. Martin zieht auf dem Pferd durch das „Dorf“ und die Kinder folgen ihm. Am Samstag, 5. November, sammeln sich die Teilnehmer ab 17.30 Uhr auf dem Arkadenplatz in Schlebusch. Um 18 Uhr startet der Zug vor St. Andreas. Musikgruppen werden sich in der Fußgängerzone platzieren und das Treiben musikalisch begleiten. Der geplante Zugweg führt über die Bergische Landstraße, dann geht es zum Lindenplatz, weiter über die Mühlheimer Straße, Felix-von-Roll-Straße bis zum Marktplatz. Hier flackert das Martinsfeuer. Die Werbe- und Fördergemeinschaft (WFG) verschenkt 1000 Weckmänner. So lange der Vorrat reicht: Ein Weckmann pro Kind. Die Leckerei stammt aus der Backstube von Bäckerei Schmidt. „Wir danken ganz herzlich für das Sponsoring durch einen reduzierten Preis. Das ist eine besondere Geste in Zeiten von hohen Energiekosten“, sagt Ulrich Kämmerling, Vorsitzender der WFG.